Trump annonce "un très bon accord" entre le Mexique et les Etats-Unis, le Canada arrive pour négocier

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi un "très bon accord" pour le Mexique et les Etats-Unis. Négociateurs américains et mexicains se réunissaient lundi autour de la révision de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna), datant de 1994 et liant également le Canada.

De son côté, le président mexicain Enrique Peña Nieto a appelé le Premier ministre canadien Justin Trudeau à conclure une négociation trilatérale "dès cette semaine".

Le Canada --lui aussi signataire de l'accord de 1994-- n'a pas participé à cette phase des négociations, préférant rejoindre la table une fois les différends entre le Mexique et les Etats-Unis réglés.

Visite prévue

La ministre canadienne des affaires étrangères Chrystia Freeland se rendra à Washington mardi pour négocier l'accord commercial trilatéral Aléna, sur lequel Etats-Unis et Mexique sont déjà tombés d'accord, a indiqué un porte-parole canadien lundi.

"Compte tenu de l'annonce encourageante de nouveaux progrès bilatéraux entre les Etats-Unis et le Mexique, la ministre Freeland se rendra à Washington pour poursuivre les négociations", a indiqué Adam Austen, porte-parole du ministère canadien des affaires étrangères.

Il a répété qu'Ottawa ne signerait "un nouvel accord Aléna que s'il est bon pour le Canada et bon pour la classe moyenne".

La ministre canadienne des affaires étrangères Chrystia Freeland a ainsi annulé sa visite en Ukraine prévue mardi, a indiqué lundi à l'AFP l'ambassade de ce pays à Kiev, après l'annonce par Washington d'un accord commercial avec le Mexique.

Mme Freeland, qui a des racines ukrainiennes, devait se rendre à Kiev mardi pour rencontrer les dirigeants de ce pays dans le cadre de sa tournée européenne.