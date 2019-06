Trois quarts des "emplois créés" en Belgique depuis 2015 concernent les 55-64 ans

Les chiffres de l’augmentation de l’emploi total en Belgique font bien état de 200.000 emplois supplémentaires entre 2015 et 2018, nous disent les chiffres Eurostat (de 4 millions 500.000 emplois à 4 millions 700.000 sur la période). Mais la croissance de l’emploi, en fonction de l’âge, a été analysée par l’économiste Alessandro Grumelli. Et le résultat est surprenant : pour les 15-54 ans, l’augmentation du volume d’emploi n’est que de 55.000. Est-ce que cela signifie que les entreprises auraient massivement engagé parmi les plus âgés, ces dernières années ? Cela ressemblerait fort à un dysfonctionnement majeur du marché du travail.

Et pourtant, c’est bien une réalité. Le volume d’emploi a bien augmenté de 145.000 unités chez les travailleurs les plus âgés, la classe d’âge 55-64 ans. Sur l’augmentation générale de l’emploi, le Bureau du Plan expliquait encore tout récemment que, outre l’embellie conjoncturelle de ces dernières années, "les mesures prises depuis 2015 pour réduire le coût du travail ont favorisé l’intensité en main-d’œuvre de la croissance de l’activité du secteur marchand" – et donc soutenu la croissance de l’emploi.

Un effet démographique

Mais cela n’explique pas pourquoi trois-quarts de l’emploi qui augmente ne concerne que les 55-64 ans. Il y a tout d’abord une raison démographique. L’augmentation de la population en âge de travailler est plus élevée en Belgique que dans la plupart des pays européens. Et non seulement ce groupe bien particulier des 55-64 ans se renforce, mais en plus ils sont de plus en plus nombreux dans cette classe d’âge à travailler : le taux d’activité chez les plus de 55 ans a progressé depuis 2014 de 45,1 à 52,6% (+7,5%) et la progression est encore plus nette chez les femmes : +8,4% (de 39 à 47,4% de taux d’activité). Ce qui nous amène à une explication sociologique soulevée par le Bureau du Plan : il y a de manière générationnelle plus de femmes qui travaillent dans ce groupe d’âge, qu’il y a 10 ans.

Départs plus tardifs à la retraite

Ensuite, de nombreuses mesures ont été prises, et ce de longue date, pour retarder l’âge effectif de départ à la retraite, et encourager le "maintien en poste des travailleurs". Et pour Alessandro Grumelli, ces mesures "ont atteint leur but". Depuis près de vingt ans, l’âge de départ à la retraite s’accroît effectivement. Ou pour le dire autrement, la carrière s’allonge en Belgique. Et ce départ plus tardif à la pension fait que l’on constate statistiquement une croissance de l’emploi dans la catégorie d’âge la plus élevée. Difficile de déterminer quelle part de la croissance de l’emploi est due à quel facteur – démographique, sociologique, mesures politiques… Pour cela, nous confirment plusieurs observateurs, il faudrait "des études plus poussées".