Tricherie antipollution: Volvo accusé par une ONG allemande de tricherie sur un SUV

Manque de puissance dû au dieselgate : nous avons mesuré - On n'est pas des pigeons ! - 11/01/2018 En septembre 2015, l'affaire du dieselgate éclate au grand jour. Le groupe Volkswagen a installé sur ses véhicules un logiciel truqueur, qui détecte quand une voiture est en phase de test, afin de fausser les résultats. Des millions de voitures sont concernées et une vaste campagne de rappel est lancée afin de reprogrammer ces moteurs. En Belgique, ce retour en atelier n'est pas obligatoire mais il s'accompagne de petits gestes commerciaux, comme une prime supplémentaire pour un futur achat ou une garantie étendue sur les vannes EGR et les injecteurs. Mais à la suite de ces reprogrammations électroniques, de nombreux automobilistes se plaignent à présent d'un manque de puissance de leur voiture.