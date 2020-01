Tricherie antipollution: Mitsubishi Motors dément avoir fraudé après des perquisitions en Allemagne

Le constructeur japonais Mitsubishi Motors a affirmé jeudi n'avoir commis "aucune fraude" sur les niveaux de pollution de ses moteurs diesel, neuf jours après avoir été perquisitionné en Allemagne dans l'affaire tentaculaire du Dieselgate.

"Aucun des moteurs fabriqués par Mitsubishi Motors n'est équipé d'un 'logiciel truqué'" pour fausser le niveau de leurs émissions d'oxyde d'azote (NOx) lors de tests, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Il a toutefois précisé que son moteur diesel 1,6 litre dans le viseur des enquêteurs allemands était en réalité fabriqué par le français PSA, "y compris son système de contrôle".

Enquête en interne

Le 21 janvier, le parquet de Francfort (ouest de l'Allemagne) avait mené plusieurs perquisitions sur plusieurs sites du pays, en se concentrant notamment sur Mitsubishi Motors et ses moteurs diesel 1,6 et 2,2 litres certifiés selon les normes EURO 5b et 6b.

Au vu des premières conclusions d'une enquête interne qu'il avait diligentée après ces perquisitions, Mitsubishi Motors ajoute dans son communiqué n'avoir "aucune raison de croire qu'il y a eu une quelconque fraude comme le soupçonne le parquet de Francfort".

Le groupe a précisé qu'il poursuivait son enquête interne et continuait de "coopérer entièrement" avec les enquêteurs en Allemagne.

Surnommé Dieselgate, le vaste scandale des moteurs diesel truqués a éclaté en 2015, quand le constructeur allemand Volkswagen avait avoué avoir équipé 11 millions de véhicules de logiciels capables de fausser lors des tests le niveau de leurs émissions polluantes.