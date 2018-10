TravelBird met fin à ses activités en raison de problèmes financiers

L'organisateur de voyages TravelBird, actif en Belgique et aux Pays-Bas, fait face à de graves problèmes financiers. Lancée en 2010, la société n'est plus en mesure de vendre des voyages en ligne et a demandé la suspension des paiements, indique-t-elle mercredi dans un communiqué.

La semaine dernière, plusieurs dizaines de voyageurs n'avaient pu accéder à leur hôtel car l'organisateur de voyages n'avait pas réglé la facture. Travelbird n'a pas été en mesure d'obtenir le financement nécessaire pour poursuivre son activité.

La société précise que les voyages réservés sur le site internet de TravelBird sont couverts par le fonds de garantie néerlandais SGR. Les clients belges peuvent également s'y adresser.

TravelBird employait 310 personnes.