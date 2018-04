Travail des détenus: l'Etat condamné à indemniser la Sprl Prisonworks

La 18e chambre de la cour d'appel de Bruxelles a accordé à la Sprl Prisonworks la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice qu'elle a subi de la Régie du Travail Pénitentiaire (RTP) pendant plusieurs années. Les deux sociétés avaient convenu que la RTP s'engageait à ne pas démarcher les clients de Prisonworks, une société privée à qui elle faisait appel pour trouver des entreprises acceptant de fournir du travail à des détenus.

La cour d'appel a considéré, dans un premier arrêt, que la RTP a violé l'accord de non-concurrence qu'elle avait conclu avec Prisonworks.

Dans un second arrêt rendu récemment, début avril dernier, après une réouverture des débats concernant les indemnités, la cour d'appel a désormais condamné la RTP à verser à Prisonworks un montant provisionnel de 25.000 euros.

Pour le surplus, la cour a désigné un expert qui se chargera de rendre un avis sur le manque à gagner précis, subi par Prisonworks entre 2011 et 2014, lorsque la RTP a démarché ses clients Sport Direct et BHS.

Prisonworks évalue déjà personnellement ce dommage à un peu plus de 843.552,40 euros, à majorer des intérêts judiciaires.

Dans ce dossier, un litige est né entre la RTP et Prisonworks à la suite d'un accord de non-concurrence qui n'a pas été respecté par la RTP. Celle-ci s'était en effet engagée, entre le 28 août 2009 et le 20 décembre 2011, date de la rupture du contrat, à ne pas prospecter les clients de Prisonworks et à ne pas contacter ceux-ci.

Or, pendant plusieurs mois avant cette rupture de contrat, la RTP est entrée en contact avec des clients de Prisonworks, notamment Sport Direct et BHS, afin de les reprendre à son propre compte.