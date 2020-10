Transition énergétique: "Il faut un changement de comportement, c'est ça qui coûte le moins cher"

Comment nos habitudes et notre comportement vont-ils évoluer en matière d’énergie dans les années qui viennent ? Le gouvernement fédéral a confirmé la sortie du nucléaire en 2025 – une sortie toujours entourée de nombreuses interrogations. Il n’empêche que notre rapport à l’énergie va sans doute devoir changer. Olivier Bontems est le directeur énergie et projets spéciaux de l’IDETA, intercommunale de développement territorial de Wallonie picarde – une zone venteuse qui a investi dans l’éolien ces dernières années. Il plaide pour un changement de mentalité chez le consommateur en matière d’énergie. Entretien.

L’éolien, c’est la seule bonne solution pour un mix énergétique décarboné ?

O.B. : L’éolien est la façon la plus efficiente sur notre territoire de produire de l’énergie renouvelable et "verte". Mais l’éolien tout seul ne fonctionne pas. Il faut le combiner avec d’autres sources renouvelables, comme du photovoltaïque, de la biomasse, et surtout une gestion plus intelligente des réseaux, une adéquation plus efficace entre l’offre et la demande, et des projets de stockage. Donc aujourd’hui, l’éolien est la première pierre d’un édifice vertueux, une autre façon de produire et d’utiliser l’énergie. L’éolien est à la fois essentiel et insuffisant.

Qu’est-ce qu’il va falloir mettre en place pour construire l’édifice dont vous parlez ?

O.B. : Avant même de parler de technologies, on doit vraiment changer la façon qu’on a d’approcher le rapport à l’énergie. Nous avons tous été élevés sur le modèle " je rentre dans une pièce, j’appuie sur un bouton, l’électricité arrive ". L’électricité suit ma demande. Demain, on va devoir plus se dire " j’essaie d’orienter ma consommation quand l’énergie est disponible ", c’est-à-dire quand il y a plus de vent ou quand il y a du soleil. C’est vraiment ce pas-là qui est fondamental.

Fini le bouton magique

Bien sûr, moi aussi le soir, à ma maison, j’appuie sur un bouton et j’aime avoir de la lumière, même s’il n’y a pas de vent. Mais il va falloir investir et développer dans des unités de stockage qui vont permettre de stocker l’énergie quand elle aura été produite, la journée ou même la nuit par l’éolien, et de pouvoir la restituer quand la demande est là.

Reporter notre consommation au moment le plus opportun par rapport à la production.

Cela passe d’abord par l’énergie qui coûte le moins cher et qui pollue le moins : celle qu’on ne consomme pas. Et ensuite, pour continuer le raisonnement, l’énergie qui est la plus vertueuse, c’est celle que l’on consomme quand elle est produite par la nature.

D’accord, mais à quel prix ?

Le prix est fondamental. Mais un changement de comportement, c’est justement ce qui coûte le moins cher. Dans les années 50 on a inventé le tarif bi-horaire. Parce que la façon dont on produisait, et dont on produit encore de l’énergie - le nucléaire, a très peu de flexibilité. Et donc il fallait créer de la charge quand les entreprises arrêtaient de consommer, le soir.

Un bi-horaire du renouvelable?

Et pour créer cette charge, il a fallu inciter les ménages à consommer plus dans ces heures creuses. Et donc on a mis sur pied un tarif incitatif, et ça a marché ! Aujourd’hui, les ménages concernés ont une consommation d’un tiers en heures pleines et de deux tiers en heures creuses.

Demain, on peut très bien inventer un système qui ne coûte rien – sur le même principe que les compteurs bi-horaires - qui nous inciterait à faire tourner notre machine à laver entre 14 heures et 16 heures, parce que c’est à ce moment-là qu’il y aura beaucoup de soleil. Et à reporter notre consommation au moment le plus opportun par rapport à la production.

La grande progression doit se faire dans les ménages.

Ce sont les petits gestes comme ceux-là qui vont compter ?

O.B. : On a l’impression que ce sont des petits gestes, mais il faut imaginer à combien nous vivons dans notre pays. Si chacun déplace ses petits gestes… Les charges déplaçables dans un ménage, c’est environ 30 à 40% de sa consommation. Ce n’est pas 100%, mais ces 30 à 40% de déplacements possibles, ils ne coûtent pratiquement rien, parce qu’il ne faut pas mettre en place de dispositifs de stockage.

Le stockage pour le dernier carat

Et donc, ce que l’on doit faire avant tout, c’est de mieux gérer notre énergie, moins en consommer, la consommer à un meilleur moment, et après, effectivement, pour le dernier carat, commencer à travailler sur des dispositifs de stockage – mais cela passe en effet par la prise en compte qu’on ne peut plus faire demain comme on fait aujourd’hui, ou comme on a fait hier.

Cela semble un peu abstrait…

O.B. : C’est pourtant très important. Parce que concernant le stockage justement, il est très clair qu’il faut bien réfléchir avant de se lancer dans des investissements lourds dans du stockage électrochimique. Parce qu’ils vont impliquer de nouvelles extractions de ressources.

Pour vous donner un exemple : entre le coût du stockage d’1 MWh d’hydrogène en bonbonne et celui d’une batterie, il y a un rapport économique de 1 à 1000. Il y a en fait un champ des possibles, toute une série de pistes à mettre en place, mais il faut bien réfléchir.

Vous n’oubliez pas un peu la responsabilité des entreprises ?

O.B. : Je ne l’oublie pas. Mais il faut quand même se rendre compte que les grosses entreprises sont déjà pour la plupart avancées dans l’efficience énergétique. Elles ne travaillent pas uniquement quand il y a du vent, bien sûr, mais le changement au sein des entreprises est déjà en marche.

Désolé d’enfoncer le clou, mais je crois que la grande progression doit se faire dans les ménages. D’abord parce que c’est un volume de consommation qui est loin d’être négligeable. Mais ensuite, parce que quand le franc sera tombé ou quand le comportement aura changé au niveau des ménages, c’est-à-dire de la population, on sera dans un contexte qui sera beaucoup plus favorable et ouvert aux développements technologiques.

Les raisonnements "inadmissibles"

Pour l’instant, certains raisonnements sont inadmissibles : " On met des éoliennes, ça fait du bruit et ça se voit dans le paysage ". "Le nucléaire ? C’est à Huy, dans une centrale, loin de chez moi ".

On ne peut pas tenir des raisonnements comme ceux-là, nous consommons de l’électricité, elle doit bien être produite quelque part. Autre exemple : les projets d’hydrogène. "L’hydrogène c’est dangereux, ça explose", entend-on. Effectivement, en matière d’énergie, tous les projets doivent être bien encadrés, bien évalués. Mais quelque part, chaque fois qu’on vient avec des projets un peu différents et innovants, on perturbe peut-être un peu les habitudes.

Mais ces habitudes-là doivent changer. Et quand elles auront changé, le fait de venir porter des projets innovants et novateurs sera beaucoup moins perturbant.