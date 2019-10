Transaction pénale: HSBC Private Bank versera le montant record de 295 millions à la justice belge

Fraude fiscale : une transaction record pour HSBC - JT 19h30 - 06/08/2019 294 millions et 400 mille euros. C'est la transaction pénale record que s'apprête à conclure la banque HSBC avec le parquet de Bruxelles. La banque suisse est notamment inculpée de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Et elle a conclu cette transaction pour éviter un procès en correctionnelle. C'est la transaction la plus élevée jamais conclue par la Justice belge !