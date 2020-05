Trafic passagers en baisse de 91% en avril pour Eurotunnel

Le trafic passagers de la compagnie Eurotunnel a baissé de 91% en avril par rapport au même mois en 2019, a annoncé jeudi la société GetLink.

Eurotunnel a transporté sur ses trains passant dans le tunnel sous la Manche près de 20.000 véhicules de tourisme contre plus de 225.000 en avril 2019.

Le trafic camions a moins souffert avec une baisse de 34%, à près de 80.000 poids lourds transportés.

"Dans le contexte des dispositions de confinement prises par les gouvernements français et britannique respectivement les 17 et 23 mars, interdisant les voyages considérés comme non-essentiels, Eurotunnel continue d'assurer prioritairement l'approvisionnement entre la France et la Grande-Bretagne", précise GetLink.