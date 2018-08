Tout le monde en pince pour la "seconde main": produits du quotidien et objets de luxe

Un constat dans nos villes: les friperies se sont multipliées ces dernières années. Elles répondent apparemment à une demande croissante de la part des consommateurs. Jusqu’aux ados, pourtant très sensibles à la mode, qui s’organisent des virées friperies. Vêtements de seconde main, chaussures, accessoires, le marché de l’occasion a le vent en poupe et les boutiques se multiplient. Un exemple parmi d’autres: la boutique Oxfam du centre de Charleroi.

Muriel, vendeuse explique sa "stratégie" : "les robes de marque sont affichées à 15-16 euros, mais els dépassaient parfois la centaine d’euros". Et une chemise à 40 ou 60 euros se retrouve dans rayons à quatre euros. La vendeuse renchérit : " Certains vêtement qu’on reçoit ont encore leur étiquette d’origine. Ils n’ont jamais été mis. On peut donc parfois acheter du neuf à très bon prix. "

L’argument du prix

Car, bien sûr, c’est le prix qui est le premier critère. C’est l’argument retenu par 80% des clients. C’est du moins ce que montre une étude qui vient d’être publiée en Flandre, où d’ailleurs la seconde main se développe très fort.

L’argument du prix est vrai pour les friperies, mais aussi pour la seconde main en général: meubles, bibelots, objets ménagers, livres, etc. Le plaisir de chiner est aussi cité dans 40% des cas comme une motivation. Le développement durable est mentionné dans 30% des cas.

Les produits du quotidien

L’essor de la seconde main touche essentiellement les produits du quotidien. Du moins en volume. Mais depuis quelques années, on voit aussi se développer un vrai marché de l’occasion pour les biens de luxe, notamment sous l’influence des jeunes adultes. Un constat réalisé sur BFM Business, une société spécialisée dans le commerce de montres de luxe d’occasion dirigée par Maximilien Urso. "Les jeunes consommateurs ne sont plus forcément propriétaires à vie ou ont envie d’être propriétaires tout le temps d’un objet de luxe. On peut donc acheter un objet de luxe — une montre, un sac ou de la joaillerie — et pouvoir le revendre et changer. Cette tendance existe."

Le luxe d’occasion: 16 milliards d’euros

Le marché mondial du luxe pèse environ 260 milliards d’euros et le luxe d’occasion 16 milliards. Les grandes marques commencent d’ailleurs à s’y intéresser. Le groupe Richemont par exemple, qui possède une série d’horlogers de luxe — Piaget, Jaeger-LeCoultre — vient de racheter Watchfinder, un spécialiste de la montre de luxe d’occasion. Preuve que les marques de luxe sont de plus en plus tentées d’organiser elles-mêmes leur marché secondaire.