Tourisme et inondations en Wallonie : "Le meilleur moyen d’aider ces personnes est d’essayer de revenir"

Le soleil devrait (enfin) faire son apparition ce mercredi. Les conditions météo n’ont jusqu’ici pas vraiment été favorables au tourisme en Belgique. Le secteur du tourisme comptait pourtant beaucoup sur cet été pour se refaire un peu après les fermetures dues au à la crise du coronavirus.

Pierre Coenegrachts, le directeur de Wallonie Belgique Tourisme, était ce matin invité sur La Première. "Sortis du corona, les secteurs attendaient énormément de cet été, comme le début de saison s’annonçait plutôt bien et que les réservations avaient repris. On s’attendait donc à une clientèle fort importante au niveau de la Belgique. Quelques pays limitrophes ont commencé à rouvrir les frontières, les Hollandais et les Allemands notamment, qui sont parmi les plus gros visiteurs étrangers. Mais, effectivement, la mauvaise météo et surtout les inondations dans certaines régions sont venues compromettre cette période d’été".

Des inondations catastrophiques

Météo grise et pluvieuse, mais aussi des inondations catastrophiques. "C’était évidemment catastrophique pour les personnes, que ce soit à titre privé, mais aussi beaucoup d’infrastructures touristiques : hébergements, campings. Toutes ces zones inondées ne seront bien sûr pas rouvertes avant longtemps. Il y a des restructurations à faire, il y avait des annulations à constater pour les gens qui avaient réservé, bien entendu.

Donc, tout ça est venu un peu chambouler l’organisation de l’été au niveau du secteur du tourisme, surtout dans les provinces de Liège et Luxembourg, mais aussi en Brabant wallon, puisque Walibi est fermé jusqu’au mois d’octobre, par exemple".

Pierre Coenegrachts estime qu’il faut retourner dans ces régions sinistrées. "Le meilleur moyen d’aider ces personnes est d’essayer de revenir. Il faut bien sûr se renseigner avant. Pour rappel, pour toutes les réservations dans le cadre du corona, il faut réserver préalablement toute prestation. Le site Internet visitwallonia.be vous permet de le savoir et également de connaître, sur notre page d’accueil, les sites inondés qui sont à nouveau accessibles. Par exemple, la ville de Spa, qui a beaucoup souffert dès le début des inondations, est de nouveau accessible pour toutes ses prestations".

On voudrait surtout du temps sec pour les activités de plein air

Le bilan du tourisme en Wallonie cet été ne sera pas très bon, mais il reste de l’espoir pour fin août. "Disons que la dernière bonne saison, forcément, c’était en 2019, avec les événements de l’été, des concerts, des activités de plein air, les événements folkloriques, le 15 août en Outremeuse, la Ducasse d’Ath, par exemple. Cette année, ce sera de nouveau très compliqué de ce côté-là aussi. Le public est un peu freiné et on attend bien entendu la météo, même si on sait qu’en Belgique, on ne vient pas spécialement pour la météo, mais ça aide quand même avec le beau temps qui vient d’être annoncé. On ne demande pas des grosses chaleurs, mais on demande surtout du temps sec pour ces activités de plein air. On a des randonnées, beaucoup de randonneurs, le Belge a repris son vélo et ses chaussures de randonnée, et là nous avons beaucoup d’itinéraires à proposer. Les réservations sont bel et bien là pour le mois d’août, donc on espère que le secteur pourra continuer à accueillir les touristes belges et étrangers."