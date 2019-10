Tour-opérateurs, compagnies aériennes: à qui profitera la faillite de Thomas Cook?

Le tribunal de l'entreprise de Gand a déclaré Thomas Cook Retail Belgium en faillite ce mardi. Les responsables de la société (qui emploie quelque 501 personnes, essentiellement actives dans les 91 agences de voyages du groupe) avaient fait savoir lundi qu'ils n'étaient pas parvenus à rassembler les fonds nécessaires (5 millions d'euros) au redémarrage des activités.

Toutes les activités du groupe en Belgique sont donc à l'arrêt et les 91 agences sont fermées. De leur côté, les clients potentiels vont se tourner vers d'autres voyagistes. Le tour-opérateur TUI promet de venir en aide aux vacanciers concernés par la faillite du groupe Thomas Cook : "Nous avons besoin du dossier complet du client, nous lui fournissons une procuration pour récupérer le montant auprès du Fonds de garantie voyages. Si le montant du voyage chez TUI est plus cher, le client paie la différence en agence. Si le dossier est moins cher chez TUI, on rembourse le client, sous forme d'un chèque vacances chez TUI", explique Deborah Bernard, directrice d'une des 103 agences TUI de Belgique. Les démarches parfois un peu rébarbatives sont donc prises en charge par TUI.

"Le marché est très petit en Belgique"

La faillite de son concurrent représente un afflux de nouveaux clients pour le groupe TUI, et donc plus de parts de marché. Mais il n'est pas question de se réjouir du malheur de la faillite de Thomas Cook, précise Sarah Saucin, porte-parole de TUI : "On n'en est pas du tout là, le marché est très petit en Belgique. C'est vraiment un sentiment d'empathie qui ressort chez TUI aujourd'hui. Et nous attendons vraiment le futur pour voir comment cette faillite va impacter le marché en Belgique". Cinquante pour cents des réservations se font encore en agence en Belgique, nul doute que certaines boutiques intéresseront ce tour opérateur.

Mais ce ne sont pas les seuls acteurs sur le coup : il y a aussi les compagnies aériennes. "Va-t-on attirer des nouveaux clients l'été prochain parce que Thomas Cook n'existe plus? Oui ce sera le cas. Et c'est sans doute l'une des leçons de ce qui s'est passé cette semaine. Ces trente dernières années, nous sommes tous passés de réservations auprès de tour-opérateurs à des réservations en ligne" explique Kenny Jacobs, directeur du marketing de Ryanair. Il y aura une hausse des demandes pour certaines compagnies aériennes, et aussi probablement la possibilité d'acheter des avions à moindre prix, ceux que Thomas Cook devra revendre.