Toujours plus de Belges installent des panneaux photovoltaïques : est-ce encore rentable ?

N’en déplaise aux mauvaises langues, le photovoltaïque semble avoir encore de beaux jours devant lui. L’an dernier, la capacité photovoltaïque de notre pays a bondi de 25% selon l’Observatoire photovoltaïque, si bien que notre pays a explosé son record avec un 6 GWc (GigaWatt crête) installé l’an dernier sur tout le territoire belge. Malgré la fin des allocations de soutien à décorer son toit de ces outils permettant d’alléger sa facture d’électricité.

Désormais, la capacité photovoltaïque en Belgique est égale à celle de nos sept centrales nucléaires. En cause : de plus en plus de particuliers font le choix d’installer un arsenal de ces panneaux qui transforment la lumière en électricité. Pourtant, ces dernières années, à coups de taxes, de législation ou encore de tarif prosumer, les détenteurs de cette technologie n’ont pas été épargnés. Alors qu’est-ce qui pousse encore les Belges à investir dans le photovoltaïque et comment rentabiliser au mieux ses panneaux solaires ?

Nouvelle taxe et fin des avantages à l’installation

Pour faire installer des panneaux solaires, il faut évidemment ouvrir le portefeuille. Mais une grosse dépense lors de l’achat et la mise en place des panneaux peut être synonyme d’économies à long terme. On estime à environ sept ans le temps d’amortissement des panneaux solaires à Bruxelles et entre 10 et 12 ans en Wallonie et en Flandre.

Pourtant, ce type d’installation était autrefois soutenu voire même encouragé par la Belgique, à différents niveaux selon les régions. La Wallonie et la Flandre octroyaient par exemple de "certificats verts" durant 15 ans aux propriétaires de panneaux solaires. Le sud comme le nord du pays ont ensuite fait marche arrière, supprimé cet avantage et en Wallonie, les autorités se sont même attiré les foudres de certains détenteurs de panneaux photovoltaïques.

D’autant qu’à cette suppression de la prime dite "écologique" d’encouragement à faire installer du photovoltaïque sur le toit de sa maison se sont ajoutées les taxes prosumer – contraction entre producteur et consommateur – qui correspondent aux frais d’utilisation du réseau électrique pour l’électricité produite mais non utilisée. Celle-ci est donc réinjectée sur le réseau. En moyenne, cette taxe revient à 450 euros par ménage.