Touché économiquement par la crise, quelles sont les aides de soutien ?

Qu’on les appelle des "aides" ou des "indemnités", des bouées de sauvetage existent pour soutenir les différents secteurs touchés économiquement par la crise sanitaire et limiter les dégâts. Petit tour d’horizon.

Pour les personnes ayant le statut d’indépendant, il en existe un paquet. Bien les comprendre, les identifier, remplir les formalités pour les obtenir, c’est déjà un boulot en soi. Pour les artistes ou les intermittents, c’est surtout le système de sécurité sociale (chômage ou revenu d’intégration social) qui fait office de parachute.

Le droit passerelle pour compenser un revenu absent

Cette aide fédérale a été doublée pour tous les indépendants obligés de fermer depuis le mois d’octobre dernier : l’Horeca, le secteur événementiel et de la culture au sens large, les coiffeurs, les cinémas, les discothèques, les tatoueurs. Tous ces indépendants reçoivent aujourd’hui 3228,20 euros bruts par mois pour une ou un chef de ménage, 2583,83 euros par mois pour quelqu’un qui n’a pas de famille à charge.

Ce montant, les indépendants le reçoivent sur leur compte en brut mais lors de la prochaine déclaration, il faudra payer des impôts sur ce qui a été reçu car aucun précompte n’a pour le moment été retenu. Quel sera le taux d’imposition ? Cela dépend des secteurs. Si le fisc considère que ces aides comme leur revenu habituel, ce sera le taux ordinaire, entre 25% et 50% à rendre à l’Etat. Si le fisc applique ce qu’on appelle "une taxation distincte", ce sera une sorte de forfait de 16,5%. Ce qui est certain c’est qu’il n’y a pas de cotisations sociales à payer.

Les aides régionales pour payer les frais fixes

Pour payer le loyer, l’électricité, les abonnements, tous ces frais qui continuent de tomber même quand on est fermé, les différentes Régions du pays ont mis en place des primes uniques pour la deuxième vague.

À Bruxelles, les métiers de contacts, d’auto-école et le secteur récréatif peuvent obtenir une prime de 1500 euros par unité d’établissement avec un plafond de 7500 euros. Il a aussi été annoncé fin janvier que de nouvelles aides de 5000 à 36.000 euros seront octroyées aux restaurants et cafés, aux fournisseurs et à l’événementiel, de 5000 à 50.000 euros pour le secteur de l’hébergement et de 60.000 à 100.000 euros pour les discothèques.

En Wallonie, tous les types d’indemnités Covid-19 sont aujourd’hui clôturés mais il est possible de s’inscrire pour être tenus au courant en cas de prochaines vagues d’aides. Il a notamment été décidé ce jeudi 4 février que certains secteurs pourraient toucher une indemnité compensatoire allant de 3250 à 12.000 euros selon le nombre de travailleurs et la période de fermeture.

Cette prime sera accordée aux métiers de contacts, à l’Horeca, aux centres et villages de vacances, aux campings, aux discothèques, aux cinémas, aux organisateurs de salons, aux gestionnaires de zoos, d’installations sportives et culturelles, aux forains ou encore aux parcs d’attractions. Une indemnité de 1000 euros par chambre sera également accordée au secteur hôtelier. Les indépendants et les entreprises actives en B to B (d’entreprise à entreprise) et touchés indirectement par les décisions de fermeture, parce qu’ils sont fournisseurs importants des secteurs fermés vont également recevoir une indemnité mais sans que les détails ne soient donnés à ce stade.

Concernant la culture, la Fédération Wallonie Bruxelles propose une aide au secteur culturel non subventionné entre 7500 et 15.000 euros à condition d’être constitué en personne morale.

Chômage temporaire

Pour les entrepreneurs qui ont toujours du personnel, il existe la possibilité de mettre son personnel au chômage temporaire, et donc, l’employeur ne paie pas le salaire mais le travailleur reçoit un revenu de remplacement.

Prêts et aides à payer les factures

Pour ceux qui doivent encore payer des fournisseurs, payer des factures et dont les caisses sont vides, il y a encore toute une série de petites aides pour donner un peu d’air à la trésorerie. Ce sont par exemple des prêts à des taux avantageux pour renflouer les caisses, ou des plans de paiement, des exonérations des intérêts de retard… L’objectif est de permettre aux entreprises saines de parvenir à traverser cette crise bon an mal an.

Et les personnes qui n’ont pas le statut d’indépendant ?

Toutes les aides ci-dessus concernent les indépendants. Pour les artistes et techniciens, si vous avez travaillé durant au moins 20 jours (ou 10 prestations) entre le 13 mars 2019 et le 13 mars 2020, vous pouvez bénéficier temporairement d’une allocation de chômage du 1er avril au 31 mars 2021. Il reste aussi la possibilité de frapper à la porte du CPAS qui octroie des aides exceptionnelles y compris si vous ne rentrez pas dans les critères habituels. A noter que l’on parle d’une prime de… 50 euros par mois.

Une initiative privée appelée Fonds Sparadrap donne aussi la possibilité aux artistes et techniciens de payer ses factures aux artistes et travailleurs du secteur culturel et événementiel.