Thomas Dermine: "Le projet industriel de Thunder Power à Charleroi reste risqué"

Le plan de relance économique du bassin carolo a été lancé dans la foulée de la fermeture de Caterpillar à Gosselies en 2016. Et a mi-mandat, les objectifs d’accélération de la création d’emploi seraient "en bonne voie de réalisation", selon le bilan intermédiaire du plan "Catch". Entre 4000 et 7000 emplois seraient créés à l'horizon 2025 selon les projections. Interview de Thomas Dermine, coordinateur du plan Catch et "Wallon de l’année 2018"

Le plan CATCH, qui vise à accélérer la croissance de l'emploi à Charleroi, se targue aujourd'hui de 4 à 7000 emplois créés pour 2025. Mais aujourd'hui, ce sont des emplois sur papier?

Thomas Dermine: "Oui, tout à fait. Nous avions mis la transparence et la rigueur au cœur du plan catch, dans l'évaluation des chiffres et des projets qu'on mène. Et d'ailleurs, je pense que le débat en Belgique s'enrichirait si on avait cette rigueur, notamment sur le marché de l'emploi, et c'est loin d'être évident. On le voit avec le débat actuel sur les créations d'emploi".

"Exactement. Et pour chacun des (30) projets que nous animons au niveau local, nous évaluons une création d'emploi à l'horizon 2025 que l'on pondère par un niveau de risque. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui aura des impacts dans le futur, on l'espère, mais il y a toujours des risques qu'on ne maîtrise pas. Et donc en termes statistiques, nous mesurons une espérance pondérée par un risque dans le futur. Aujourd'hui, sur base des projets lancés, on pense que l'impact sera de 4000 à 7000 emplois d'ici à 2025".

Ces projections de milliers d'emplois créés incluent des projets de nouvelles entreprises non-encore créés, comme l'arrivée de Thunder Power, constructeur chinois de voitures électriques. dont l’arrivée a été…annoncée - Mais en même temps, la note de confiance que vous attribuez dans votre bilan à l'arrivée de Thunder Power est plutôt mitigée. Cela veut dire que vous estimez aujourd'hui comme tout à fait probable que Thunder Power pourrait en fait ne pas venir s'installer à Gosselies?

"Reconvertir un site comme celui de Caterpillar, c'est extrêmement difficile. Pensez au site d'Opel Anvers, à l'abandon depuis des années, ou au site de Ford Genk. Nous avons appris de nos voisins flamands. Et nous sommes entrés en discussion avec Thunder Power, ce repreneur chinois qui est actif dans l'un des rares secteurs qui a besoin de capacités d'assemblage, aujourd'hui en Europe - et qui correspond exactement aux possibilités du site de Caterpillar, et ils ont confirmé que le site de Gosselies était leur site d'implantation en Europe".

"Mais nous ne savons pas de quoi la conjoncture est faite. Cela reste un sacré défi industriel de monter une usine, et donc nous attachons effectivement un certain niveau de risque au projet. Parce que le risque existe".

Une des avancées les plus concrètes pour l'instant semble être la création de 11 nouvelles entreprises depuis 2017 dans le Biopark. Mais dans ce secteur de la santé et des biotechnologies, les entreprises ne sont pas nécessairement de grands pourvoyeurs d'emploi, ne serait-ce que dans les premiers stades d'évolution de ces entreprises...

"Dans les premiers stades, non. Mais par contre ce que l'on constate, c'est que des entreprises qui sont le résultat d'investissements qui datent de 15, 20 ans en Wallonie, aujourd'hui atteignent un stade critique et plusieurs centaines d'emplois.

MasTherCell par exemple, une entreprise au cœur du Biopark depuis une dizaine d'année, vient de communiquer sa reprise d'un hall industriel d'un ancien sous-traitant de Caterpillar. 6000 mètres carrés et potentiellement 300 emplois en 2021. C'est une magnifique histoire qui symbolise la métamorphose du tissu économique wallon. Est-ce qu'on aurait pu prédire un tel développement il y a 5 ans? En sachant que pour un MasTherCell qui marche, il y en a peut-être trois qui ne marchent pas. Le développement économique, c'est de la gestion de risque".

L'absence d'université à Charleroi est un problème

Charleroi n'a pas aujourd'hui d'université à proprement parler. Pour les secteur identifiés comme à même de relancer le bassin régional (logistique, aéronautique, digital, biotechnologies, santé) c'est une force ou une faiblesse en matière de formation...Et donc d'emplois?

"C'est indéniablement une faiblesse. Et l'évolution des technologies sur le marché du travail, fait que les emplois deviennent de plus en plus qualifiés. Et donc l'absence d'université à Charleroi est un problème. Par contre, il y a un travail fabuleux qui est fait avec toutes les universités pour la localisation de cursus à Charleroi, en particulier dans les secteur identifiés comme porteurs. Et je pense même que l'université doit se réinventer, et qu'il y a une opportunité pour cela à Charleroi".