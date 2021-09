Test Achats : l’abonnement à Internet est 30% plus cher en Belgique que dans les pays voisins

L’abonnement à Internet reste très cher en Belgique. En moyenne, 30% plus cher que dans les pays voisins, voire parfois beaucoup plus. C’est ce qu’a dénoncé Test-Achat lors d’un webinaire organisé ce jeudi.

L’association de défense des droits des consommateurs a organisé une table ronde virtuelle avec les différents acteurs du marché et la ministre des Télécommunications, Petra De Sutter.

Ces cinq dernières années, les consommateurs ont fortement tendance à s’orienter vers des forfaits tout compris, appelés pack 3Play ou 4Play. Le coût moyen d’un forfait comprenant l’Internet, la télévision et la téléphonie est de 73 euros par mois en Belgique, constate Test Achats. A titre de comparaison, ce coût moyen est 32% moins cher en Allemagne et 59% moins cher en France.

►►► À lire aussi : Les télécoms restent "extrêmement coûteuses" en Belgique, selon Test Achats

Pourtant, plus de 91% des Belges en possèdent un tel pack, selon Test Achats. Jean-Philippe Ducart, porte-parole de l’organisation pointe les risques de cette situation : " Les consommateurs sont captifs, ils ne font pas trop attention à l’évolution des tarifs et paient beaucoup trop cher pour des services qu’ils n’utilisent parfois même pas. "

Hausse des prix des télécoms

Depuis 2017, les tarifs de Proximus ont augmenté en moyenne de 6,10%, ceux de Telenet de 3,26%. En Belgique, la connectivité numérique est désormais "hors de prix", selon l’organisation de défense des consommateurs qui a analysé les tarifs européens de nos pays voisins ainsi que de l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni.

Résultat ? Surfer sur le Net (dont le prix moyen en Belgique varie autour des 48 euros par mois) est en moyenne 30% moins cher dans nos pays voisins.

Plusieurs raisons permettent d’expliquer ces prix plus bas, notamment la présence d’un plus grand nombre d’opérateurs qui entraîne une plus grande pression sur les prix et donc des rabais plus importants et à plus long terme.

Quatrième opérateur : la solution ?

En Belgique, on compte pour l’instant trois grands opérateurs de télécommunications : Proximus, Base et l’outsider Orange. Si la majorité des acteurs présents à la table ronde organisée par Test Achats semblent vouloir améliorer la situation, la marge de manœuvre pour forcer les opérateurs à diminuer leurs prix semble très faible.

Jean-Philippe Ducart évoque l’arrivée d’un quatrième opérateur comme solution : " Un quatrième opérateur permettrait de dynamiser les offres. On parle d’une baisse de 13 à 15% des tarifs si un quatrième opérateur devait arriver sur le marché. "

►►► À lire aussi : L’arrivée d’un quatrième opérateur télécom en Belgique ferait chuter les prix de 13%

Mais le consommateur a également un rôle à jouer : " On n’a encore trop de consommateurs qui ne font pas la comparaison. Ils ne vont pas rechercher des offres plus intéressantes ", ajoute le porte-parole de Test Achats.

Les Belges dépensent le plus en communication

Chaque année, Eurostat publie des données statistiques sur le prix que coûtent les frais liés à la communication pays par pays. Et les derniers chiffres de 2019 confirment la tendance des données de Test Achats : on paie en Belgique en moyenne 76% de plus que dans les autres pays européens pour les services postaux et de télécommunications.

Nous voici ainsi en tête du classement de l’Union européenne, juste derrière l’Islande et la Norvège (membres de l’Espace économique européen). La Belgique est aussi beaucoup plus chère que ses pays voisins. A titre de comparaison, les Néerlandais paient 28% de plus, les Allemands 20% de plus et les Français 6,5% de moins que la moyenne européenne.