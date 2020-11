Test Achats développe un outil pour informer sur la consommation réelle d'un véhicule

CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Véhicules hybrides, faussement verts ? (178/260) - 24/11/2020 Les véhicules hybrides rechargeables polluent bien plus que ne l'affirment les constructeurs automobiles. C'est ce que révèle une étude de " Transport et Environnement ". Lors de tests en conditions réelles, les émissions de CO2 de trois des modèles ont dépassé ce qui avait été annoncé. Ces véhicules peuvent-ils encore être considérés comme plus propres que des véhicules essence ou diesel ? L'achat de voitures hybrides doit-il, dès lors, être encouragé ? On en parle avec Xavier DAFFE, rédacteur en chef Le Moniteur Automobile et Diane STRAUSS, directrice France de Transport & Environnement.