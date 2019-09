Test Achats demande à la Commission de faire pression sur VW pour indemniser les clients

Test Achats et trois autres organisations de défense des consommateurs européennes ont écrit une lettre ouverte à la future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l’occasion du quatrième anniversaire de l’éclatement du scandale des moteurs diesel truqués. Ces associations lui demandent de se saisir du dossier et de "faire pression sur le groupe VW pour qu’il indemnise tous les consommateurs européens lésés".

Pendant des années, le groupe Volkswagen a trompé les consommateurs en leur vendant des voitures qui émettaient nettement plus de NOx qu’annoncé. Si les consommateurs américains ont pu compter sur une indemnisation, il n’y en a pas eu en Europe, déplore Test Achats. L’organisation belge et ses homologues italienne, espagnole et portugaise avaient dès lors décidé d’introduire une action collective contre le groupe VW afin d’obtenir un dédommagement pour toutes les personnes lésées.

Indemnisation des consommateurs

Cette action a été jugée recevable fin 2017 par le tribunal de première instance de Bruxelles. La phase officielle de négociation ayant pris fin, l’affaire sera prochainement refixée devant le juge, précise Test Achats mardi. L’organisation de consommateurs poursuivra son combat jusqu’à ce que les consommateurs floués aient été indemnisés, prévient-elle.

En parallèle à ce combat judiciaire, les quatre associations ont adressé une lettre ouverte à la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elles l’exhortent à se saisir du dossier et à faire pression sur le groupe VW pour qu’il indemnise tous les consommateurs européens lésés. "L’Europe a besoin d’industries fortes et puissantes. Mais cela ne leur donne pas le droit de ne pas assumer leurs responsabilités", concluent-elles.