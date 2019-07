Test-Achats a envoyé ses enquêteurs dans des magasins zéro déchets: "C'est plutôt positif"

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à remettre en cause leurs habitudes de consommation et à se tourner vers le zéro déchet. Les magasins zéro déchet sont-ils vraiment une des solutions? C’est la question que Test-Achats s’est posée au travers d’une nouvelle enquête de terrain.

Jean-Philippe Ducart, porte-parole de l'association de consommateurs, était ce mercredi invité de La Première.

"Les magasins zéro déchet ou les magasins sans emballages sont des magasins qui peuvent vous amener vers un idéal ou, sans être trop ambitieux, vers une consommation plus durable : fuir les produits suremballés, privilégier le vrac, manger local, manger de saison, réduire le gaspillage alimentaire, s’orienter vers des produits bios, sans engrais chimiques ni pesticides, lutter contre le fléau des sacs plastiques usagés — on sait que les Européens produisent aujourd’hui 25 millions de tonnes de déchets de plastique par an, loin d’être recyclés — et bien sûr changer ses habitudes, manger plus durablement en somme", remarque Jean-Philippe Ducart.

Vous avez envoyé vos experts tester ces enseignes....

"Effectivement, nous avons envoyé des enquêteurs dans 11 enseignes du pays, dont cinq en Flandre, une à Bruxelles et cinq en Wallonie. C’était une enquête de terrain, mais pas seulement. On a aussi évalué en laboratoire la qualité d’un certain nombre de produits — c’est la bonne tradition chez Test-Achats. Une enquête de terrain pour estimer la diversité de l’offre et — ça intéresse tout le monde — le coût d’un panier, et ici c’est le coût d’un panier de 23 produits. On a aussi évalué l’étiquetage, et enfin on a sondé un certain nombre de consommateurs pour savoir ce qu’ils pensent du concept des magasins zéro déchet et mieux connaître leurs intentions pour l’avenir".

Et donc, concrètement, qu’est-ce que cela donne, du point de vue de la qualité et la sécurité alimentaire?

"Je vais vous dire que les nouvelles sont là plutôt positives, puisque la qualité et la saveur sont satisfaisantes. Malgré la généralisation du vrac, et donc le risque d’une altération plus rapide — il n’y a pas d’emballage, il n’y a pas de production — en les comparant avec les produits préemballés, on n’a pas remarqué de risques avérés, par exemple de présence de champignons comme les mycotoxines. Nous sommes bien en dessous des normes autorisées, donc c’est plutôt rassurant".

Et au niveau des prix?

"Beaucoup vont penser que c’est sans doute là que le bât blesse, le prix, le choix. Moins de choix, peut-être, oui, mais c’est un choix posé forcément par le magasin... Mais c’est aussi indirectement un choix posé par le consommateur, qui se tourne alors vers une offre moins large, moins conventionnelle, mais avec un idéal derrière la tête.

En ce qui concerne le prix, là c’est vrai, et c’est lié à ce que je viens d’expliquer, c’est que dans le panier de 23 produits, il faut quand même constater des différences moyennes de prix entre 35 et 45% par rapport à des offres de supermarchés conventionnels, donc ce n’est pas nécessairement tout à fait la même offre.

Mais a contrario, pour des produits plus spécifiques, comme les lentilles, les pommes de terre en vrac ou les poires, on va trouver dans certains magasins des produits moins chers dans les magasins zéro déchet. Mais remarquez et soulignez qu’en achetant en vrac, on a la possibilité de n’acheter que ce dont on a besoin. On limite ainsi ses dépenses".

Et au point de vue de l'étiquetage?

"Il y a les avantages et les inconvénients de chaque formule, mais en l’absence d’emballage, certaines informations obligatoires ne se retrouvent pas, à l’exception de la présence d’allergènes. Notre enquête de terrain révèle un certain nombre de manquements qu’on aimerait à terme voir disparaître. On ne peut que s’améliorer. On aimerait aussi en savoir un peu plus. Quand on achète des produits bios, des produits locaux ou des produits de saison, on aimerait en savoir un peu plus sur l’origine exacte de certains produits, et là aussi on doit remarquer un certain nombre d’informations manquantes. Mais il faut aussi souligner, et on l’a vu dans l’enquête, que les vendeurs sont peut-être parfois plus disponibles dans ces magasins-là que dans les magasins conventionnels".

Et qu'en pensent les consommateurs?

"15% des personnes interrogées ont déjà fréquenté ce type de magasin, mais seulement 3% le font de manière régulière. 16% disent qu’ils n’y mettront jamais les pieds parce que c’est trop fastidieux, trop laborieux. Et enfin, on dira que c’est un concept peut-être plus féminin, mais qui n’a pas d’âge significatif. Donc, on traverse toute la pyramide des âges dans ces magasins".