Tesla plonge en bourse mais poursuit sur sa lancée

Le constructeur de voitures électriques Tesla s’effondre en bourse. La marque a perdu 1/3 de sa valeur en 10 jours. 150 milliards qui partent en fumée. Rien qu’hier, -20%. La pire journée de son histoire. Depuis un an Tesla ne faisait que grimper, une croissance impressionnante avec à la clé un bénéfice de 104 millions de dollars pour Elon Musk ! Le succès attire les investisseurs. Et puis, parfois la bulle explose. C’est alors la chute en bourse. Mais pour Thierry Masset, responsable investissements chez ING, rien d’étonnant ni de très alarmant.

Une saine correction

C’est la correction d’un enthousiasme trop important ces dernières semaines. La baisse est spectaculaire mais il faut la comparer à la hausse qui a été enregistrée au mois d’août. Et Tesla est toujours en nette hausse depuis le début de l’année. Donc tout est relatif et il faut mettre ces pertes en perspective. Mais d’autres géants technologiques chutent aussi depuis une semaine : Apple -15%. Google, Amazon, Facebook : tous – 6%. Alors est-ce début de l’éclatement d’une bulle du secteur technologique ? Non pour Thierry Masset.

"Le secteur technologique a bien résisté à la crise du point de vue activité et aussi du point de vue boursier. Tous ces titres sont en hausse importante depuis le début de l’année malgré la crise du Covid. On assiste ici à une correction qui est plutôt saine mais nous ne pensons pas que c’est le début d’un crash ou la remise en cause des performances des grandes valeurs technologiques américaines", explique-t-il.

Trop d’enthousiasme donc autour de ces entreprises et leurs facilités à traverser la crise, à en profiter même. Les chutes des derniers jours sont donc plutôt un retour à la normale.