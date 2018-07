Tesla: accord pour construire une gigantesque usine à Shanghaï

Le constructeur américain de véhicules électriques haut de gamme Tesla a conclu un acccord pour construire une gigantesque usine à Shanghaï capable de produire 500.000 automobiles par an, ont annoncé mardi les autorités locales.

L'accord constitue la plus grande implantation hors des Etats-Unis pour Tesla, qui cherche à prendre des parts sur les marchés mondiaux, et pourrait ainsi éviter que ses projets ne soient compromis par l'intensification du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis.