Tensions sociales chez Skeyes: les négociations progressent lentement et se poursuivront le 24 juin

Les négociations se sont poursuivies vendredi matin chez Skeyes, entre direction et syndicats. Elles progressent lentement, selon une source syndicale, et se poursuivront le 24 juin prochain, indique de son côté l'organisme en charge du contrôle aérien en Belgique. Un conflit social perturbe depuis plusieurs mois l'entreprise et a mené à plusieurs grèves des aiguilleurs du ciel et fermetures provisoires de l'espace aérien.

Un accord social avait été conclu début mai mais il ne jouit du soutien que du syndicat socialiste, ses équivalents chrétien et libéral l'ayant rejeté. Ces deux organisations estiment qu'il ne règle pas structurellement les problèmes dénoncés, notamment en matière de sous-effectif.

La direction de Skeyes avait fermé la porte à une renégociation de l'accord social mais se disait ouverte à la discussion sur plusieurs points de détail. Ce qui se déroule depuis plusieurs jours déjà. Une nouvelle réunion est prévue le 24 juin.

Une énième fermeture de l'espace aérien pendant plusieurs heures, il y a un mois, avait provoqué l'ire de Brussels Airport, Brussels Airlines et TUI fly, qui se sont ensuite tournés vers la justice pour obtenir des astreintes en cas de nouvelle perturbation du service. Les plaidoiries auront lieu mardi prochain dans ce dossier.