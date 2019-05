Tensions sociales chez Skeyes: la direction et les syndicats poursuivent la concertation lundi

La direction et les syndicats de Skeyes se sont retrouvés jeudi afin de trouver une issue au conflit social qui perdure depuis plusieurs semaines chez le gestionnaire du trafic aérien. Une nouvelle réunion est prévue lundi à 15h00, indique jeudi le porte-parole de Skeyes.

Le conflit social chez Skeyes a débouché dernièrement sur un accord social, signé par le syndicat socialiste mais pas par les syndicats chrétiens – le plus important chez Skeyes – et libéral. Les syndicats estiment que cet accord n’offre pas de solutions structurelles et qu’il subsiste encore des zones d’ombre.

Des séances d’information, portant notamment sur l’accord social, sont prévues toute la journée vendredi pour les travailleurs sur le site de Steenokkerzeel.

Un arrêt de travail jeudi dernier qui a empêché les décollages et atterrissages durant trois heures a été le mouvement de grève de trop pour des compagnies aériennes et aéroports. Brussels Airport, Brussels Airlines et TUI Fly notamment ont réclamé des astreintes en cas de nouvelle grève.