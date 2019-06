Tensions sociales chez Skeyes : la décision quant à l'action en référé contre Skeyes devrait tomber d'ici 14 jours

Skeyes : Brussels Airport et TUI en justice - JT 19h30 - 21/05/2019 La fronde s'organise contre Skeyes. Aéroports, compagnies aériennes et gouvernement wallon s'unissent et attaquent tour à tour en justice l'entreprise chargée du contrôle du trafic aérien. Ils entendent bien mettre la pression sur Skeyes et menaçent même de trouver une autre société pour les remplacer.