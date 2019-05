Tensions sociales chez Ryanair : protocole d'accord sur les salaires du personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique

Direction et syndicats belges de Ryanair sont parvenus à un protocole d'accord mercredi quant à une convention collective de travail concernant les salaires du personnel de cabine de la compagnie irlandaise basé en Belgique, fait savoir la CNE.

Une hausse importante des salaires de 25% a été négociée pour le personnel le moins bien payé. "Ce qui leur permet de respecter les salaires minimums du secteur de l'aviation, mettant fin au dumping social exercé par la compagnie low-cost", commente le syndicat chrétien. Le reste du personnel de cabine voit également ses salaires augmenter, avec une hausse en moyenne de 8%.

Le résultat de ces négociations a fait l'objet d'un protocole d'accord. Ce protocole sera maintenant présenté et soumis au vote de l'ensemble des travailleuses et travailleurs de Ryanair.

Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE, qui a négocié l'accord avec la direction de Ryanair explique : « C'est historique car c'est la première fois qu'on parle de choses concrètes pour le personnel de cabine, à savoir leur portefeuille. Les moins bien payés sont les grands gagnants. Les plus anciens, qui étaient les mieux payés, auront aussi une augmentation mais ce n'est pas sûr qu'elle sera suffisante pour les satisfaire (...) Beaucoup de travailleurs ont encore la dent dure contre la compagnie à cause la manière dont ils ont été traités pendant de nombreuses années. (...) Il n'est donc pas garanti à 100% que le protocole d'accord soit validé par la base. Sans les grèves, on n'aurait pas avancé d'un yota. Aujourd'hui, Ryanair reconnait le fait syndical, accepte de négocier. C'est une grande victoire »

Le personnel de cabine de Ryanair représente, selon la CNE, quelques 500 stewards et hôtesses de l'air en Belgique.

