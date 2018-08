Ryanair entamera des négociations avec les syndicats de pilotes en Italie à partir du 27 août, et durant trois jours, sur les salaires du personnel de cabine, ont annoncé jeudi Anpac et Anpav, les deux organisations les représentant dans ce pays, et l'association de transports Fit-Cisl.

La compagnie aérienne irlandaise avait reconnu les deux syndicats en juin dernier en tant qu'interlocuteurs pour représenter le personnel de cabine basé en Italie, ce qui permet à présent ces négociations.