Tempête Ciara: les parcs éoliens offshore probablement à l'arrêt dimanche

En prévision de la tempête Ciara, les parcs éoliens en mer seront probablement mis à l'arrêt dimanche par mesure de précaution, d'après le gestionnaire du réseau de transport d'électricité Elia. La production d'électricité pourrait baisser de 1.400 MW, soit l'équivalent de la production de près d'1,5 centrale nucléaire.

Cette interruption risque d'entraîner une baisse de production d'énergie entre 15h45 et 19h45 dimanche. Comme l'équilibre entre l'offre et la demande doit être préservé sur le réseau, les acteurs du marché - comme les fournisseurs d'énergie Engie et Luminus - pourraient devoir s'approvisionner ailleurs, comme à l'étranger par exemple.

La situation ne devrait toutefois pas être problématique, rassure Elia, qui dispose des réserves nécessaires.

En ce qui concerne l'infrastructure des parcs éoliens offshore, le gestionnaire du réseau de transport d'électricté ne s'attend à aucun problème d'envergure. Lorsque les rafales atteignent 140 km/h à la Côte ou 120 km/h à l'intérieur des terres, Elia lance une pré-alerte, qui implique que les équipes d'urgence doivent se tenir prêtes à intervenir. Mais cela ne devrait pas être le cas dimanche, selon Elia.