Telenet va verser plus de 200 millions d'euros de dividende à ses actionnaires

L’entreprise télécoms Telenet va verser un total de 206 millions d’euros de dividende à ses actionnaires pour l’exercice 2019, soit 1,87 euro par action. Il y aura également un nouveau programme de rachat d’actions pour un maximum de 55 millions d’euros, a indiqué l’entreprise mercredi lors de la publication de ses résultats annuels.

Le chiffre d’affaires a pris 2%, à 2,58 milliards d’euros, grâce aux reprises de Nextel et De Vijver Media. Le bénéfice net a lui fondu de 6%, à 234,6 millions d’euros.

Telenet avait approuvé à la fin de l’an dernier un dividende intermédiaire de 0,57 euro par action, qui sera donc complété par un dividende brut complémentaire de 1,30 par action.

Pendant des années, Telenet n’a pas versé de dividendes ; elle a repris la distribution fin 2018. "Je suis très content que nous ayons à nouveau rencontré les prévisions pour l’ensemble de l’année 2019", a indiqué le CEO John Porter par communiqué.

Succès des offres combinées

Telenet continue d’attirer des clients avec des forfaits qui combinent services fixes et mobiles, tels que Wigo. Fin 2019, on en comptait 547.400, soit 37% de plus qu’un an auparavant.

En outre, le revenu moyen mensuel par client s’est élevé à 58,4 euros, soit 2% de plus qu’en 2018. L’offre Wigo et l’augmentation des prix appliqués par l’entreprise ont contribué à cette hausse.

Quant à la formule Play en Play More, que Telenet a mis en place pour contrer Netflix et d’autres services de streaming, elle a compté moins d’adeptes à l’automne 2019 qu’un an auparavant. À la fin du dernier trimestre, 431.300 clients étaient dénombrés, soit 14.600 de plus que durant les mois d’été, mais 3000 de moins par rapport à fin 2018.

Pour cette année, Telenet prévoit un bénéfice (ebitda ajusté) en croissance d’environ 1% et une trésorerie disponible en hausse de quelque 2%. Le chiffre d’affaires devrait, lui, reste stable.