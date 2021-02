Télécoms aux USA : le patron de Huawei espère une "ouverture" de l'administration Biden

5G, tous cobayes ? - #Investigation - 22/09/2020 Faut-il se méfier de la 5 G ? La 5e génération de téléphones mobiles se développe partout dans le monde et devrait bientôt arriver en Belgique. Aux yeux de certains, il s'agit de la 4e révolution technologique de l'Histoire qui va révolutionner notre mode de vie. Mais d'autres s'inquiètent des conséquences sanitaires et environnementales. Une équipe d'#Investigation a enquêté en Belgique auprès des opérateurs, des acteurs économiques, des opposants pour analyser les atouts et les dangers de la 5G. Selon l'OMS, la commission européenne et le ministre belge des Télécom, celle-ci ne représenterait aucun danger pour la société mais alors, pourquoi autant de gens s'inquiètent des conséquences sur notre santé et sur la planète ? Comment trier le vrai du faux ? Réponse dans l'enquête de Benoit Feyt et Charlotte Collin.