Taxes sur l'acier et l'aluminium: Harley-Davidson délocalise une partie de se production

Le fabricant américain de motos Harley-Davidson va transférer une partie de sa production à l'extérieur des Etats-Unis, pour éviter les importants droits d'importation sur les motos décidés par l'Union européenne en réaction au relèvement des droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium, indique lundi The Financial Times.

Selon le constructeur, ces taxes sur les motos fabriquées aux Etats-Unis auront un impact financier de quelque 100 millions de dollars chaque année.

Harley-Davidson veut déplacer sa production à destination du marché européen en dehors du territoire américain pour éviter ces taxes.