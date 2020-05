Tax-on-web : problèmes résolus mais la connexion peut encore prendre du temps

La plateforme d'identification des autorités est de nouveau accessible et stable, indique mercredi le SPF Stratégie et Appui. La connexion a Tax-on-web et d'autres services en ligne des autorités peut encore prendre plus de temps que d'habitude.

"Nous traitons actuellement cinq fois plus de demandes que d'habitude", a déclaré la porte-parole Laurence Mortier. "La connexion aux services en ligne peut prendre plus de temps que d'habitude".

Mercredi matin, la plateforme d'identification du gouvernement était surchargée. Les services en ligne ont eu plus d'utilisateurs en raison de la crise coronavirus, et l'envoi de lettres fiscales préremplies a également posé un problème. En conséquence, les utilisateurs n'ont pas pu s'inscrire, ou alors avec retard, aux applications gouvernementales comme Tax-on-web ou mypension.be.