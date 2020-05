Tax-on-web et d'autres plateformes des autorités peu ou pas accessibles

Le système d'identification des autorités fédérales connait quelques ratés qui freinent fortement voire empêchent l'accès à certaines plateformes en ligne comme Tax-on-web ou mypension.be, confirme mercredi le SPF Finances. "Les services en ligne ne sont momentanément pas accessibles en raison d'un problème avec le système d'identification fédéral", indique le SPF Finances.

"Cela ralentit ou cela ne fonctionne pas du tout pour s'identifier. Mais une fois que l'on a pu arriver dans Tax-on-web, il n'y a plus de problème et tout se passe bien", ajoute un porte-parole de l'administration des Finances. Ce souci technique tombe mal alors que Tax-on-web est disponible depuis mardi après-midi pour les déclarations d'impôt 2020 (exercice fiscal 2019). Le système d'identification est géré par le SPF Stratégie et Appui (BOSA).