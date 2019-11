Tax-on-Web en panne: les comptables réclament un délai jusqu'au 17 novembre pour les déclarations

Ce jeudi est le dernier jour pour l’introduction des déclarations d’impôts des personnes physiques. Mais la plateforme Tax-on-Web est en panne, impossible donc de faire les démarches. "Ce n’est plus possible" s’exclame le Syndicat neutre des indépendants (SNI) et la Compagnie Royale des Experts-comptables et Comptables de Belgique (CRECCB). Cette échéance concerne principalement les indépendants et professions libérales, qui passent par un comptable pour remettre leur déclaration.

Les deux organisations réclament un délai jusqu’au 17 novembre au ministre des Finances, Alexander de Croo.

De nombreux problèmes techniques

Selon le SNI et le CRECCB, "depuis des semaines, les pannes et les problèmes techniques se multiplient et empêchent les comptables de faire correctement leur travail pour leurs clients ". Ces deux organisations expliquent, dans un communiqué, avoir tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises " sur les nombreuses pannes informatiques des e-services du SPF Finances". " Le système connaît encore des ratés. Des comptables se plaignent d’être constamment déconnectés de l’application. En raison de ces pannes, il leur est devenu impossible de faire correctement le travail pour lequel ils ont été mandatés par leurs clients. "

En plus de la demande de demander un délai, le SNI et le CRECCB, dans leur communiqué "exhortent à nouveau avec force le ministre à investir enfin dans un système informatique performant, car, chaque année, les mêmes problèmes se posent".