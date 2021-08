Takeda inaugure une nouvelle ligne de production à Lessines, 100 emplois créés

La société pharmaceutique Takeda Belgique, filiale belge de la société japonaise Takeda, a inauguré mardi une nouvelle unité de production à Lessines, en présence notamment du ministre-président wallon Elio Di Rupo, du secrétaire d'État à la Relance Thomas Dermine et de l'ambassadeur du Japon Makita Shimokawa. Cette ligne de production d'un investissement de 118 millions d'euros créera 100 nouveaux emplois sur le site hennuyer.

Développement de traitements à base de plasma

En Belgique, la société japonaise base ses activités sur le développement de traitements à base de plasma pour des patients atteints de maladies rares et de maladies chroniques complexes. La nouvelle ligne sera destinée à la purification de l'alpha-1-antitrypsine.

"Cet investissement de Takeda sur le site de Lessines qui fêtera l'an prochain ses 50 ans renforce la position de la Wallonie comme acteur majeur dans le secteur pharmaceutique et des Life Sciences (sciences de la vie)", s'est réjoui le ministre-président wallon Elio Di Rupo.

"Le site de Lessines est l'un des plus importants de notre réseau. Cet investissement de 118 millions d'euros renforce sa position et créera une centaine d'emplois", a souligné Thomas Wozniewski, Global manufacturing & Supply officer chez Takeda.

"Notre objectif est d'améliorer la vie des personnes atteintes de maladies qui peuvent être traitées par des thérapies dérivées du plasma - et le déficit en alpha-1-antitrypsine (AATD) est l'une de ces maladies", a souligné Julie Kim, présidente des thérapies dérivées du plasma chez Takeda. "Le déficit en alpha-1-antitrypsine est une maladie génétique qui peut être transmise des parents aux enfants et qui affecte principalement les poumons et le foie. Plus la maladie est grave, plus il devient difficile de respirer. La thérapie que nous fabriquerons à Lessines traitera l'AATD, offrant aux patients souffrant d'affections complexes et chroniques à vie une option de traitement importante", a-t-elle expliqué.

L'inauguration de la nouvelle unité s'est faite en présence d'une patiente souffrant d'un déficit en alpha-1-antitrypsine dont le portrait orne la façade de la nouvelle usine.

Le site emploie plus de 1200 personnes

Le site de Takeda à Lessines emploie plus de 1200 personnes et est le troisième site de production le plus important de Takeda au monde.

Pour Essenscia, la fédération belge des entreprises actives dans les biotechnologies et les sciences de la vie, l'investissement de Takeda est "une preuve de la vitalité et de la force du secteur des biotechnologies en Belgique et en Wallonie".

La fédération souligne au passage le besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et l'importance du projet de centre de formation spécialisé dans les biotechs. Baptisé "EU Biotech School Health Hub", le projet consiste en la mise sur pied d'un centre de compétences multidisciplinaire doté en outre d'un accélérateur d'entreprises. Ce centre doit voir le jour d'ici 2025 à Gosselies (Charleroi).