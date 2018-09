Syndicats et employeurs entament les négociations d'automne

Les partenaires sociaux, réunis au sein du Groupe des 10, se sont penchés mercredi pour la deuxième fois depuis la fin de l'été sur les grands dossiers sociaux. La route vers des accords risque d'être longue et sinueuse.

Syndicats et employeurs ont entamé leur rendez-vous mardi à 8h. Avec du pain sur la planche. Au sujet de ce jour: le gentlemen's agreement, le handicap salarial et le jobdeal du gouvernement fédéral. Première bonne nouvelle: sur ce dernier point, le Groupe des 10 se dirige vers une réaction commune sur une série de mesures annoncées, a-t-on appris auprès des partenaires sociaux. Il s'agirait notamment "d'actions positives" pour amener des groupes plus défavorisés vers l'emploi. Cette réaction conjointe devrait être annoncée dans le courant de la semaine prochaine.

Le consensus a plus de mal à émerger quant au handicap salarial par rapport à nos voisins, point de discussions éternel entre les partenaires. Les employeurs l'estiment à 10-11%, tandis que les syndicats affirment qu'il est compensé, voire annulé, par la plus grande productivité dans notre pays. Ce chiffre sera d'une importance capitale cette année, car en vertu de la loi salariale il pèsera énormément lors des négociations sur la hausse salariale pour les deux prochaines années.

Lentes avancées sur le handicap salarial

Il revient au Conseil central de l'Economie (CCE) de chiffrer le handicap salarial. Il est lui-même constitué des syndicats et d'employeurs. Et les discussions en son sein n'avancent pas des masses, selon les deux parties. Le CCE va désormais entamer des travaux d'études. Les discussions au sujet du handicap salarial reprendront en novembre, mais le rapport du CCE sur la marge salariale n'est pas attendu avant janvier.

Concernant le gentlemen's agreement - qui encadre le droit de grève -, la conversation a été brève. Le syndicat socialiste souhaiterait attendre avant de l'aborder. Le dossier est particulièrement sensible.

Il reste encore une sacrée épine dans le pied du Groupe des 10: les métiers pénibles. Des consultations à ce sujet sont planifiées ce vendredi au sein du Conseil national du Travail, qui devait rendre un avis sur la question fin septembre. Le timing semble cependant peu réaliste.