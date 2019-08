Syndicat UBT: "Brussels Airport sera doté d’un nouveau système de tri de bagages d’ici 2 ans"

"Nous avons reçu des garanties que Brussels Airport disposera d’ici deux ans d’un tout nouveau système de tri de bagages", a indiqué mercredi en début de soirée la secrétaire de l’UBT, Sandra Langenus. Une réunion a eu lieu dans l’après-midi entre le syndicat et les gestionnaires de l’aéroport afin de discuter des problèmes récurrents dans le traitement des bagages.

Ces dernières semaines, l’aéroport de Zaventem a été confronté à des problèmes techniques du système de bagages, occasionnant le départ de nombreux avions sans les valises de leurs passagers.

>> Lire aussi : Gros embarras à Brussels Airport : au moins 6000 bagages restés bloqués

Plus tôt dans la journée, le syndicat UBT a exigé des investissements. "Il faut adapter le système de tri des bagages et renouveler d’urgence le matériel […] Le tapis à bagages souterrain semble sortir d’un mauvais documentaire des années 70", avait notamment déclaré Sandra Langenus.

La réunion a débouché sur une issue positive. "Nous avons reçu des garanties que Brussels Airport disposera d’un système de tri flambant neuf dans les deux prochaines années", a précisé Sandra Langenus. "Entre-temps, l’aéroport veut réfléchir, avec les gestionnaires, à une solution de rechange à mettre en place lorsque le système tombe en panne", promettant en outre de procéder régulièrement à des entretiens.

L’UBT s’est également plaint des trop nombreux bagages à main que les membres du personnel doivent amener manuellement jusqu’à la soute, via la sortie de secours. "Brussels Airport a promis qu’il y aurait un tapis en haut des escaliers qui transporterait ces bagages. Une telle mesure a déjà été approuvée pour Aviapartner mais on attend toujours Swissport", a pointé Mme Langenus. "Bien sûr, nous devons attendre et voir, mais nous avons le sentiment qu’ils ont la volonté de proposer des solutions rapidement", a-t-elle conclu.