Supprimer le jour de fermeture obligatoire des magasins? Économiquement épineux.

Les heures d'ouverture des magasins doivent-elles être encore un peu plus flexibilisées? La N-VA a en tout cas annoncé sa volonté de supprimer le jour de fermeture obligatoire pour les commerces. Vieux débat, s'il en est, que celui sur la liberté ou non pour un commerce, ou une enseigne d'ouvrir quand elle le souhaite.

Les arguments évoqués sont souvent les mêmes: facilité d'organisation pour les clients et davantage de liberté pour les commerçants. Mais contrairement à ce qui a été et est encore souvent affirmé...les conséquences sur l'emploi seraient, globalement plutôt négatives - même si marginales. Mais surtout, celaa modifierait la structure des parts de marché des différents circuits de distribution.

Côté fédération d'employeurs, SNI et UCM, on a déjà réagi, c'est "non". L'Union des classes moyenne donne même le ton d'emblée en affirmant que c'est "l'un des seuls point sur lesquels nous sommes sur la même ligne que les syndicats". Comeos, par contre, qui représente plutôt les grands acteurs (de la grande distribution) est favorable à cette suppression du jour de fermeture obligatoire. Outre le principe de liberté pour le commerçant, et le côté "vie pratique" et organisationnelle pour les consommateurs, un argument souvent avancé est celui de la création d'emplois.

Bon pour l'emploi? Rien n'est moins sûr

L'argument est pourtant difficilement tenable. Il y a, c'est vrai, des études qui ont annoncé jusqu'à 15 mille emplois créés en Belgique par l'ouverture des commerces le dimanche. Un professeur de la KUL (Maarten Goos) a sorti il y a une quinzaine d'années une étude sur l'impact restrictif des heures de fermetures imposées dans les magasins. Mais en fait, dans son étude, comme dans toutes les projections qui annoncent une augmentation de l'emploi suite à l'ouverture généralisée des magasins le dimanche, les calculs sont en fait très linéaires, très automatiques. Selon la logique suivante: si la plage horaire d'ouverture des magasins augmente de 10%, il faudra assurer en terme horaires 10% de présence de personnel en plus. Et donc sans doute augmenter le personnel.

Mais ces calculs reposent sur une hypothèse, elle aussi critiquable: "si les magasins ouvrent le dimanche: la consommation augmente". La promesse implicite derrière celle de la création d'emploi, c'est donc aussi la promesse d'un chiffre d'affaires qui augmente, grâce au dimanche. Mais dans la plupart des pans du commerce, si certains magasins verront effectivement leur rentrées augmenter, d'autres les verront nécessairement diminuer.

Les petits commerces seraient perdants

"Dans l'alimentaire notamment, supprimer le jour de fermeture obligatoire étalerait la consommation sur un plus grand nombre de jours, mais n'augmenterait pas la consommation de manière générale", souligne Thierry Evens, de l'UCM, pour qui, "le risque c'est en fait un transfert de chiffre d'affaires. Un jeu de vases communicants dans lequel les petits commerces seraient perdants".

Et les observateurs sont nombreux à confirmer que la rentabilité diminue si tous les magasins sont ouverts le dimanche. En bref, personne ne croit que l'augmentation des coûts de main-d'œuvre due à la compensation plus élevée pour le travail du dimanche est compensée par une augmentation proportionnelle du chiffre d'affaires.

Et comme ce sont les petits commerces qui ont la plus grande intensité de main d'oeuvre.

Qui emploie le plus par rapport à leur activité. Si eux perdent du chiffre d'affaires, la mesure pourrait en fait s'avérer globalement négative pour l'emploi. Même si, là non plus il ne faut pas dramatiser, ce serait selon les estimations, plutôt marginal.

Ouvrir le dimanche, c'est bon pour le luxe

Dans le cas d'une suppression du jour de fermeture obligatoire, le scénario le plus plausible est en fait que les grandes enseignes soient ouvertes 7 jours sur 7, forçant les commerces de proximité à en faire de même, prédit l'organisation. "Ni supportable, ni raisonnable pour ces travailleurs", selon Thierry Evens de l'UCM. A quelques exceptions près.

Gaël Chuffart, est responsable du droit du travail, au cabinet juridique et fiscal CMS, qui conseille des clients qui sont intéressés : "C’est en tout cas le feedback récurrent que nous avons de nos clients. Pour un certain nombre d’enseigne de luxe, pour ce qui est de l’habillement, la bijouterie ou les sous-vêtements, l’ouverture régulière le dimanche représente un intérêt. Pour ceux qui sont situé dans l’hypercentre ou à proximité du Boulevard de Waterloo, parce qu’a priori ça va drainer du monde en ville. Et eux tablent clairement sur une augmentation, de chiffre d’affaires supérieure au coût généré par une ouverture dominicale".

Un client spécialisé dans les sous-vêtements de luxe pour femme nous rappelle tous les six mois pour être certain que la législation n’a pas changé et qu’il ne peut toujours pas ouvrir les dimanches

"Je ne peux pas vous donner les marques, mais nous avons un client spécialisé dans les sous-vêtements de luxe pour femme, qui nous rappelle tous les six mois pour être certain que la législation n’a pas changé et qu’il ne peut toujours pas ouvrir les dimanches. Manifestement dans ce secteur-là, il y a une attente".