Suppressions d'emplois dans les banques : "le métier a été déshumanisé"

Au lendemain de l’annonce par la banque KBC d’une réduction son volume d’emploi de 1400 personnes, les chiffres sont sans appel : plus de 22.000 surpressions d’emplois dans le secteur bancaire en Belgique depuis l’an 2000. Employés au guichet ou administratifs dans les différents sièges, ce sont surtout les postes les moins qualifiés qui ont été supprimés ou délocalisés. Avec des conséquences sur le terrain, dans les agences.

Les grandes banques font fausse route, en supprimant des milliers d’emplois et des services, alors qu’il y a une demande, un marché énorme.

Le métier de banquier a-t-il tellement changé ? Oui, à en croire plusieurs responsables d’agence (de plusieurs groupes bancaires) qui veulent rester anonymes. Ils parlent de course effrénée au profit et de suppression du service au client. "Les grandes banques font fausse route, en supprimant des milliers d’emplois qui, en plus, ne leur coûtent pas si cher que ça – et en supprimant des services, alors qu’il y a un vieillissement de la population, et donc une demande, un marché énorme ", nous dit un premier directeur d’agence.

Blues du banquier

Un constat confirmé par Bernard Bayot, directeur du réseau Financité et président de la coopérative bancaire NewB : "La conception traditionnelle du banquier qui, notamment avait une bonne connaissance de son client, a progressivement disparu. Aujourd’hui ce sont des algorithmes qui travaillent aussi bien pour l’octroi des crédits que pour le calcul de toute une série de produits ; Il y a une espèce de déshumanisation d’un métier qui était avant tout humain. Permettre à quelqu’un d’acheter une maison ou de développer une activité économique, c’est avant tout du lien social. Et ça, s’est fortement perdu".

Permettre à quelqu’un d’acheter une maison ou de développer une activité économique, c’est avant tout du lien social. Et ça, s’est fortement perdu

De quoi parler d’un véritable "blues du banquier" pour les responsables de terrain, et qui ont parfois des mots très durs à l’égard des directions des grandes banques. Un deuxième directeur d’agence s’emporterait presque à l’évocation des marges sous pression, qui s’érodent dans un environnement de taux bas : "C’est en partie vrai. Mais… Vous avez déjà regardé le tableau d’amortissement de votre crédit hypothécaire ? Même avec un taux faible, les premières années, votre banque s’octroie jusqu’à 20% d’intérêts. Et dans plus ou moins 80% des cas, le crédit ne dure pas plus de 8 ans… Parce que les jeunes couples revendent leur bien longtemps avant la fin de la durée du crédit. Ils rachètent un bien immobilier, signent pour un nouveau crédit et repaient des intérêts. Les banques se rémunèrent en fait très bien".

Une rentabilité une fois et demi supérieure au reste de l’économie

À nouveau, Bernard Bayot confirme : " Aujourd’hui les banques souhaitent en Belgique une rentabilité trop importante. Pour faire simple, le secteur bancaire a aujourd’hui une rentabilité qui est une fois et demi supérieure à tous les autres secteurs économiques. Ça ne va pas. Avoir tellement d’appétit que l’on est obligé pour obtenir ces rendements, de licencier du personnel, de fermer des agences, et en même temps de ponctionner le client avec des commissions qui ne sont pas justifiées ".

De nouvelles suppressions d’agences

À en croire les professionnels du recrutement, les métiers d’avenir pour les banques, ce sont des développeurs informatiques et des spécialistes de l’intelligence artificielle. Selon le cabinet RH Robert Half : "Chaque banque recherche des profils similaires, avec des compétences technologiques […] Business analystes, développeurs ou spécialistes en cybersécurité. Dans le même temps, il faut conserver les profils de conseillers bancaires".

Selon une source interne et anonyme à une grande banque belge, il y a bien eu ces dernières années une montée en exigence, à l’embauche, en termes de niveau de compétence et/ou de diplôme. Et le réseau belge d’agence reste globalement très dense – même aujourd’hui. Ce qui, a priori, signifie qu’on se dirige à moyen terme vers de nouvelles suppressions d’agences en Belgique.