Südzucker va fermer 5 usines de production de sucre en Europe, aucun emploi menacé en Belgique

L'entreprise allemande spécialisée dans la production de sucre Südzucker va fermer cinq sites en Europe: deux en Allemagne et le même nombre en France mais aussi un en Pologne, a-t-elle fait savoir lundi depuis son siège principal de Mannheim.

La Raffinerie Tirlemontoise, filiale du groupe, n'est pas concernée. En Belgique, la multinationale veut tout de même "encore réduire les coûts administratifs", malgré un investissement à hauteur de 50 millions d'euros en 2013.

600 employés belges

Fin janvier, Südzucker avait annoncé un plan de restructuration en raison d'un cours du sucre historiquement bas au sein de l'Union européenne. L'entreprise veut réduire sa production de sucre de 700.000 tonnes par an et économiser 100 millions d'euros annuels. Des fermetures d'usine en Allemagne et ailleurs en Europe n'étaient pas exclues, avait-il alors été précisé. Cela avait suscité l'inquiétude au sein du personnel de la Raffinerie Tirlemontoise.

La filiale belge, qui emploie environ 600 personnes en Belgique, dispose de deux fabriques de sucre à Tirlemont et Wanze mais aussi de sites produisant des spécialités sucrières à Anvers et Oostkamp et une râperie à Longchamps. Une réunion exceptionnelle du comité de surveillance de Südzucker, organe comparable à un conseil d'administration, a eu lieu lundi.

Contestation

Environ 350 travailleurs du groupe s'étaient pour l'occasion rassemblés à Mannheim, au siège principal de l'entreprise, pour protester contre l'annonce qui allait être faite quelques heures plus tard.