Starbucks se lance en Italie, le royaume de l'expresso: un pari osé?

Le géant amérciain du café Starbucks a décidé de s'attaquer au marché le plus compliqué en Europe: l'Italie, pays de l'Espresso, qui regarde avec beaucoup de septicisme l'arrivée de la chaine.

Starbucks inaugure en effet ce jeudi son premier café à Milan. La chaîne américaine espère qu'il sera le premier d'une longue série en Italie.

“Nous ne débarquons pas en Italie pour enseigner comment on fait le café, mais avec humilité et respect”, c'est ainsi qu'Howard Schulz le grand patron de la chaine Starbucks a annoncé l'ouverture du premier magasin sur le sol italien, à Milan, la la ville plus audacieuse et cosmopolite, commercialement parlant, qui existe dans la péninsule.

Le pari est osé, car les Italiens et le café, c'est une histoire qui débute en 1570 à Venise. Interdit par le Pape considérée comme boisson du diable, le nectar noir séduira pourtant très rapidement, l'inventivité italienne fera le reste…

Espresso, capuccino et macchiato font désormais partie des rites quotidiens de tout un peuple. La chaîne americaine a donc mis les petits gobelets dans les grands, pour se lancer en territoire hostile. Ce jeudi, à deux pas du Duomo, la cathédrale de Milan, Starbucks inaugure en grande pompe le premier magasin de torréfaction de luxe en Europe, le rêve du créateur de Starbucks.

Il en faut plus pour effrayer les producteurs de café qui multiplient les communiqués, et rappellent que les Italiens restent à 90% attachés à leur espresso… et qu'ils n'ont pas attendu les Américains pour décliner le café… sous toutes ses formes.

6 milliards d'expresso par an

Selon des chiffres publiés par la fédération Fipe, les bars italiens servent ainsi 6 milliards d'expresso par an, ce qui représente un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros. Et d'après l'Observatoire OIFB, 41% des adultes italiens prennent un expresso au bar au moins une fois par semaine.

M. Schultz, qui a acquis Starbucks en 1987 avec d'autres investisseurs, raconte avoir été captivé par le savoir-faire des Italiens lors d'un voyage d'affaires à Milanet à Vérone en 1983 et assure s'en être inspiré pour développer sa chaîne de cafés.

Fondé en 1971, Starbucks, dont le chiffre d'affaires s'est élevé en 2017 à 22,4 milliards de dollars, exploite près de 29.000 cafés dans 77 pays, dont quelque 12.000 aux États-Unis et 3.300 en Chine. Mais il subit un ralentissement sur le marché américain, où il doit fermer 150 cafés d'ici un an.

Après Milan, Starbucks pourrait ouvrir d'autres cafés à Vérone et à Venise, a expliqué M. Schultz au quotidien Corriere della Sera, en se disant "prêt à investir des millions d'euros" en Italie et à "créer de l'emploi".