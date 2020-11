Le taux d’emploi en Belgique n’augmente plus. La faute à la crise sanitaire du coronavirus. Pourtant, le gouvernement belge s’est fixé un objectif : atteindre 80% de taux d’emploi en 2030. Pour y arriver, il faut augmenter l’activité des travailleurs âgés et l’accompagnement des groupes les plus vulnérables. Thierry Dock, économiste et enseignant à l’UCLouvain et à la Haute École Louvain en Hainaut, propose pour cette dernière cible la méthode dite d’intervention sur l’offre et la demande, et en particulier pour les moins qualifiés.

Une concurrence extrêmement douloureuse

"L’idée", explique Thierry Dock, "c’est de sortir d’une démarche où les chercheurs d’emploi sont en concurrence les uns vis-à-vis des autres. La concurrence est partout dans notre société. Or, pour certaines personnes, ça peut fonctionner parce qu’elles ont des compétences qui sont extrêmement valorisées, mais pour d’autres c’est extrêmement douloureux de passer sa vie ou une grande partie de sa vie à chercher des choses qu’elles ont du mal à obtenir.

Pour les personnes qui sont dans les perspectives d’emploi moins qualifiées "dans ce qu’on appelle les emplois de première qualification, ce principe d’être en concurrence avec d’autres pour obtenir le Graal qu’est l’emploi est extrêmement douloureux."

Intégrer au marché du travail les personnes peu qualifiées ou les moins qualifiés, cela fait des années qu’on en parle, avec des résultats très peu probants. Ce qui a été fait jusqu’à présent, c’est inciter les employeurs à embaucher, par exemple en réduisant les cotisations sociales pour ces mêmes employeurs. De l’autre côté, pousser les gens qui sont au chômage à intégrer ou réintégrer le marché du travail, entre autres en réduisant les allocations de chômage progressivement dans le temps.

Renverser la manière de faire

Entre les deux, il y a les organismes, comme le Forem, Actiris ou les missions locales pour l’emploi, qui sont chargés de faire de l’appariement, du job coaching, de la formation, accompagner le parcours des gens qui ne sont pas à l’emploi pour qu’ils y soient.

C’est cette manière de faire que Thierry Dock propose de renverser. Celle-ci fonctionne pour les gens qui ont un diplôme et pour les gens qui ont une formation valorisée sur ce marché du travail. Mais ça fonctionne manifestement beaucoup moins bien pour les personnes peu qualifiées. D’où l’idée de mettre un terme à la concurrence entre chercheurs d’emploi.

Pour certaines personnes, c’est vraiment intéressant

Dans certains cas de figure, Thierry Dock va même jusqu’à proposer qu’un seul candidat soit proposé à l’entreprise qui cherche un employé, l’encadrement des recrutements qui, selon lui, discriminent les personnes peu qualifiées.

"Je ne dis pas que c’est la seule méthode qui doit être mise en application, mais je dis que pour certaines personnes, c’est vraiment intéressant et positif de mettre en place ce type de démarche", précise Thierry Dock. "Et pour les employeurs aussi par exemple, parce qu’on voit que pour toute une série d’entre eux, ils sélectionnent sur base de CV, mais il y a une rotation importante qui s’opère parfois et ça ne se passe pas toujours bien comme ils le voudraient."

Un accompagnement de qualité

La méthode dite IOD pour intervention sur l’offre et la demande incite les employeurs, ajoute Thierry Dock, "à faire confiance à une structure d’accompagnement qui va leur proposer une personne qui sera accompagnée dans l’emploi pour maximiser les chances que cette insertion dans l’emploi s’opère de manière qualitative. Et c’est dans l’intérêt de l’employeur aussi que d’avoir un accompagnement de qualité et de faire confiance à une structure accompagnante qui va faire en sorte que la personne puisse prendre sa pleine dimension dans l’emploi qui lui est proposé. Donc, je ne pense pas que ça doit remplacer toutes les autres techniques, comme celle du job coaching, mais je pense que c’est une méthode importante par rapport à certaines situations et qu’une série d’employeurs pourrait s’y retrouver."

La méthode vantée par Thierry Dock existe depuis maintenant 30 ans en France. Ce n’est donc pas la panacée et certainement pas applicable à tous les profils ou à tous les employeurs et toutes les entreprises.

Mais, sans doute, elle a le mérite de proposer un accompagnement qui est plus orienté vers les entreprises et moins centré sur la personne, donc avec l’intention de moins faire peser la responsabilité sur les échecs d’éventuelles recherches d’emploi sur le demandeur d’emploi, et ça, dans une démarche non pas de long parcours de formation, mais bien d’accès direct à l’emploi.