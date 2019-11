Sortie de 'The Irishman': Netflix est-il le nouvel Hollywood?

C'est un film qui pèse 169 millions de dollars. Mais son poids symbolique est bien plus important. 'The Irishman', le dernier film de Martin Scorsese, un nouveau chapitre sur la mafia pour le réalisateur, sort ce mercredi, quasi-exclusivement sur Netflix. Après Bong Joon-ho ('Okja' en 2017) et Alfonso Cuarón ('Roma' en 2018), Scorsese est un nouveau maître du cinéma international à choisir la plateforme comme unique distributeur, et donc de se détourner de l'industrie traditionnelle.

Produit par Scorsese lui-même, mais aussi Robert De Niro et son épouse Jane Rosenthal, le film dure 3h30. Est-ce la raison pour laquelle Hollywood n'a pas voulu le distribuer ? Selon Martin Scorsese, ce n'est pas le principal argument. "Ils ne voulaient pas le financer, en particulier quand on s'est retrouvés à devoir faire des effets spéciaux qui coûtaient très cher. Le coût les a vraiment dissuadés, expliquait-il au début du mois sur le plateau de l'émission 'Quotidien'. Mais on voulait vraiment faire ce film, peut-être, je ne sais pas, pour conclure une partie de notre vie ensemble", a ajouté le réalisateur, qui retrouve pour le film ses acteurs fétiches : Robert De Niro et Joe Pesci. Finalement, Martin Scorsese s'est tourné vers Netflix, puisque la société lui a proposé de financer le film à 100%.

Une certaine prudence du côté d'Hollywood

Cette sortie n'a pas manqué de faire grincer des dents. Aux Etats-Unis, le film est tout de même sorti dans quelques salles obscures, mais il a été boycotté par plusieurs entreprises, comme AMC, Cineplex ou Cinemark. Celles-ci protestent contre la concurrence exercée par Netflix et plus globalement la vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Au Royaume-Uni et en Italie, le film a également pu sortir dans une poignée de cinémas, mais pas en France, qui impose une clause de 30 jours entre la sortie en salles d'un film et sa diffusion à la télévision.

On l'a donc compris, si Martin Scorsese a choisi Netflix, c'est pour pouvoir réaliser son film-fleuve. "Netflix a beaucoup d'argent, alors qu'Hollywood est en difficulté financière. On a une certaine prudence du côté d'Hollywood, qui produit plutôt des remake ou des gros films à très gros budgets, des blockbusters de super-héros, à tel point que les réalisateurs ont parfois du mal à trouver des financements pour boucler leur budget pour des très gros projets de films, et à leur condition", expliquait en décembre 2018 la journaliste française Capucine Cousin, autrice d'un livre sur le sujet, sur l'antenne de la radio Europe 1.

Netflix laisse une grand marge de manœuvre au réalisateur

Dès lors, Nerflix offre plus de liberté aux réalisateurs, contrairement à Hollywood qui impose régulièrement ses conditions quant au final cut du film. "Comme Netflix a intérêt à recruter de grands réalisateurs, il leur laisse une grand marge de manœuvre", note Capucine Cousin. Avec l'arrivée de Disney+ cette année, la plateforme a d'autant plus besoin de renforcer son catalogue, et de s'imposer comme un vrai géant du cinéma, y compris d'auteur.

Surtout que Martin Scorsese a dans le même temps étrillé certaines superproductions actuelles, comme les films Marvel. "Je ne les regarde pas, avait-il avoué au magazine Empire en octobre. J'ai essayé, mais ce n'est pas du cinéma." Le rédacteur en chef du Monde Michel Guerrin avait alors considéré, non sans tristesse, que Martin Scorsese "renie sa famille, celle d'Hollywood, dont il est un phare." "Quel paradoxe de voir une oeuvre de chair à vif et de pur cinéma déserter la salle, qui, elle, se remplit de super-héros aux visages inhumains", concluait Michel Guerrin. Ça tombe bien : Netflix va réinvestir l'une des plus vieilles salles de cinéma de New York, le Paris Theatre. La boucle est bouclée.