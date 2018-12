Sommet du G20: un bilan mitigé

Le sommet du G20 s’est terminé ce week-end en Argentine avec un bilan qualifié de mitigé: les représentants des 20 principales puissances économiques du monde ont effectivement accepté de signer la déclaration finale, même les États-Unis. Ca c'est positif. Mais c’est une déclaration minimale. Pas la moindre allusion par exemple aux tensions commerciales ou au protectionnisme.

Pour le président français, Emmanuel Macron, au fond ce qui compte, c’est que les États-Unis se sont inscrits dans la logique multilatérale: "Avec Donald Trump, nous avons véritablement obtenu un accord. Les États-Unis d’Amérique ont accepté un texte sur le multilatéralisme clair et un multilatéralisme respectant les règles internationales. Ils ont accepté un texte clair en matière commerciale que nous avons longuement discuté et qui est très clair sur la réforme de l’OMC et l’objectif commun que nous poursuivons."

Donc, réformer l’Organisation mondiale du commerce. Les négociations doivent se poursuivre dans les prochains mois, avec une échéance: le prochain sommet du G20, qui sera au mois de juin au Japon.

Mais l’attente concernait surtout une question purement bilatérale: les États-Unis allaient-ils augmenter les droits de douane sur 200 milliards de dollars d’exportations chinoises à partir du 1er janvier? Réponse : non. Donald Trump y renonce pendant 90 jours seulement ; c’est donc une trêve, le temps d’essayer de régler les différends entre la Chine et les États-Unis, notamment l’énorme déséquilibre commercial entre les deux pays.

Jamais avare en superlatifs, Donald Trump a d’ailleurs salué "une réunion incroyable et productive ouvrant des possibilités illimitées pour la Chine et les États-Unis".

Un autre sujet chaud du moment est la facture pétrolière. Le sommet du G20 a permis d’y voir un peu plus clair, ou plutôt les contacts bilatéraux entre la Russie et l’Arabie saoudite, oui: "En ce qui concerne les prix sur le pétrole et l’accord qui a été conclu, effectivement nous sommes d’accord pour continuer, pour poursuivre l’accord qui est en vigueur, a expliqué Vladimir Poutine à Russia Today. Nous avons parlé des volumes, mais nous allons poursuivre avec l’Arabie saoudite à travailler sur ce sujet. Il n’y a pas de chiffre clair qui a été émis sur cette décision commune, mais nous nous sommes mis d’accord sur le fait que nous allons suivre l’évolution du marché et réagir de façon rapide et circonstancielle".

La Russie et l’Arabie saoudite prolongent donc leur accord sur une baisse de la production de pétrole, accord qui remonte déjà à décembre 2016. Prochaine étape : la réunion cette semaine de l’OPEP et de ses partenaires, dont la Russie. Ils doivent décider quelle stratégie adopter face à la surabondance de pétrole sur les marchés.

Ce matin, le pétrole est en hausse de 5% sur les marchés internationaux.