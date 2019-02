Sommes-nous à la veille d’une nouvelle crise financière ?

Pour l’économiste français Jean Tirole, lauréat en 2014 du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, une nouvelle crise financière est probable.

« Tant qu’on n’a pas de crise bancaire, on fait moins attention. C’est ce qui s’est passé avant 2008. La crise de 2008 a évidemment été préparée bien avant 2008 par des erreurs de régulation. De même que la crise européenne a été préparée par des erreurs de régulation. On a un peu ce problème que quand tout va à peu près bien, on relâche les règles. On le voit aux États-Unis avec une volonté très forte de l’administration courante de relâcher les règles. Ça, c’est un gros danger. On voit aussi la montée partout de l’endettement, la montée partout des shadow banks qui sont des banques non régulées, et puis le manque de coopération internationale et les bulles évidemment qu’on laisse faire de nouveau. Moi je pense qu’il y a quand même une probabilité de crise financière qu’il est très difficile à prédire. Je pense qu’il faut être honnête, nous les économistes ne pouvons pas prédire si cette crise va arriver dans six mois ou va arriver dans trois ans ou dans cinq ans. Mais par contre on peut dire qu’il y a les éléments d’une crise. On facilite et on a dérégulé ça, ça me paraît très dangereux ».

Est-ce que les comportements des banquiers du secteur financier ont changé ou pas ? Est-ce que la menace pourrait se situer là aussi, voilà des questions récurrentes ces dernières semaines ?

« Je crois qu’il ne faut pas compter sur les comportements que ça soit des banquiers comme tout autre agent économique. Ils agissent sur leurs intérêts. Certains sont plus honnêtes, d’autres sont prêts à faire des choses moins louables. Mais si on leur donne les mauvaises incitations, on sait déjà qu’il y aura une fraction d’entre eux ; les moins honnêtes, qui vont en profiter qui vont s’engouffrer dans la brèche. Au départ, il faut une bonne régulation. Il ne faut pas compter forcément que les banquiers se comportent forcément bien. Et si on leur donne les mauvaises incitations, ils vont faire les mauvaises choses – au moins un certain nombre d’entre eux. Et c’est vraiment le sujet et on revoit les crans : les bonus énormes qui font surface, etc. Et encore une fois, il faudra insister sur le fait que la finance c’est quelque chose a priori très utile, mais il faut qu’elle soit bien régulée » martèle l’économiste.

Une situation aussi dangereuse qu’en 2007-2008 ?

Quand on voit que finalement les banques centrales n’ont plus beaucoup de possibilités d’intervention, les taux d’intérêt sont déjà négatifs sur certaines durées. De plus, les états sont très endettés et n’ont pas non plus beaucoup de possibilités d’intervenir.

« Je pense qu’on a effectivement de meilleures règles grâce à (Bâle 3). Mais c’est vrai qu’il y a moins de marge de liberté. Vous avez raison, l’endettement est plus important. Donc la possibilité de s’endetter pour restructurer le système bancaire et soutenir l’activité économique par une relance, ça devient de plus en plus difficile à faire et les taux d’intérêt sont bas. Comme vous l’avez dit, il faudrait peut-être remonter les taux d’intérêt, mais si on remonte les taux d’intérêt, ça veut dire que ça va être difficile y compris pour les états surtout quand la maturité de leur dette est relativement faible, ça veut dire que le coût de l’emprunt augmente et ça augmente le poids de la dette. Donc on s’est privé de certaines marges de manœuvre avec une crise que finalement on aurait sans doute pu éviter » conclu Jean Tirole.