Solvay va supprimer 101 emplois au sein de son siège de Neder-over-Heembeek

Un conseil d’entreprise extraordinaire a débuté chez Solvay vers 6h30, ce mercredi matin. L’annonce de licenciements était dans l’air, elle se trouve confirmée. Mais les "intentions" dévoilées ce mercredi sont loin d’être un tsunami social pour le site bruxellois.

De source syndicale, les chiffres précis sont les suivants : une suppression de 101 postes sur le siège central de Neder-over-Heembeek, le transfert de 15 postes supplémentaires sur d’autres sites du groupe (non encore précisés), et la création de 37 nouvelles affectations.

Il s’agit donc d’une suppression nette d’environ 80 emplois sur un site qui en compte environ 900. De source syndicale toujours, ce sont "principalement les fonctions de support qui seraient touchées": IT, finance, communication, et surtout parmi les cadres – et donc "pas le cœur d’activité du site bruxellois" de Solvay.

Il s’agit cependant bien d’un licenciement collectif, et une procédure Renault devrait selon toute logique être enclenchée dans les prochaines heures. A l’heure d’écrire ces lignes, le Conseil d’entreprise extraordinaire était toujours en cours chez Solvay.

Aucun chiffre ne nous a encore été communiqué concernant les autres sites du groupe, en Belgique et à l'international - Solvay emploie un peu plus de 24.000 personnes dans 64 pays.