Soldes : "Des réductions de 30%, 40% et 50% dès les premières semaines"

Ce jeudi 1er juillet, est le premier jour des soldes dans toute la Belgique et cela pour trois semaines intenses. Les commerçants n’attendent plus que leurs clients.

Peut-on s’attendre à des réductions importantes lors de ces soldes d’été ? Christophe Wambersie, le secrétaire général Wallonie-Bruxelles pour le SNI, le Syndicat neutre des indépendants le confirme : "Oui, effectivement, puisqu’on sort d’une crise que tout le monde a évidemment traversée. Et même lorsque les commerces ont été déconfinés, il y avait toujours une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 40%. Donc, ça veut dire qu’à ce moment-là, il y a forcément beaucoup plus d’articles encore disponibles et la nécessité indispensable pour les commerçants indépendants de s’en défaire, tout simplement parce qu’économiquement, ils ont besoin de récupérer la mise et l’investissement financier qu’ils ont fait pour pouvoir les réinvestir dans les collections suivantes".

Et d’expliquer que puisqu’il y a plus d’articles, il y a aussi une nécessité de les vendre plus rapidement et à un meilleur prix, avec à la clé une réduction plus importante de l’ordre de 30%, 40% et 50% dès les premières semaines.

Pour Christophe Wambersie, ces soldes sont le premier test grandeur nature pour revenir à une édition plus ou moins normale : "je rappelle qu’auparavant, dans les deux éditions précédentes, vous ne pouviez pas faire le shopping accompagné ou bien, la dernière fois, avec deux personnes, ce qui n’est évidemment pas du tout le mode opératoire du shopping, et surtout du shopping des soldes, où on va avec son mari, avec ses enfants ou avec son amie. Aujourd’hui, on revient à quelque chose d’un peu plus normal". Le secrétaire général Wallonie-Bruxelles pour le SNI précise d’ailleurs qu’il n’y a plus d’obligation de sortir après 30 minutes dans un magasin.

Ce qui reste imposé, par contre, c’est la distanciation sociale, c’est-à-dire un client par 10 mètres carrés. "C’est le seul élément qui diffère encore des soldes en période normale". Il espère aussi que cette année, "l’état d’esprit étant également plus serein et moins tendu", le consommateur attiré par les bonnes affaires sera rapidement de retour dans les commerces et en nombre.