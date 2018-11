"Singles' Day": le "Black Friday" à la sauce chinoise

Face aux Black Friday et Cyber Monday américains, les Chinois ont aussi leur grande journée de l’hyper- consommation: le Singles Day, un "jour des célibataires" qui désigne le plus gros événement d’e-commerce de la planète Terre. Ce 11 novembre en est déjà à sa 10ème édition. L’enjeu des commerçants est de réunir un maximum de précommandes avant leurs concurrents. Et comme le soleil se lève à l’Est, le Global shopping festival a déjà débuté à minuit, soit ce samedi à 14 heures pour la Belgique.

Alibaba, l’Amazon local, y consacre même un programme de 4 heures de télévision regardé par près d’un demi-milliard de personnes "soit l'équivalent de trois fois le public du Super Bowl 2017 " a comptabilisé le site LSA du commerce connecté.

Et Alibaba espère bien, cette fois, faire exploser tous les records dans ce pays passé maître dans l’art du capitalisme d’Etat.

La grande foire de la surconsommation réunit 180.000 marques du monde entier dont les produits peuvent aussi être acquis depuis l’étrangers via les sites de vente AliExpress et Lazada.

Le mode de fonctionnement de ce festival du commerce en ligne fait appel à la notion de précommande. Les internautes savent, le 11 novembre, quelles seront les promotions futures accordées sur les produits. Avec la possibilité de commander ces promotions avant qu’elles ne se produisent, tout en en bénéficiant. Mais avec, en contrepartie, l’obligation de payer tout de suite. Les cartes de paiement se mettent alors à chauffer.