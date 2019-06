Siemens annonce la suppression de 2.700 emplois dans le monde

Le conglomérat industriel allemand Siemens a annoncé mardi la suppression de 2.700 emplois dans le monde, dont 1.400 en Allemagne, dans sa division turbines électriques dont il compte se délester par une introduction en Bourse.

Cette restructuration vise à "réduire les coûts et répondre à la baisse du nombre de grands projets" et s'ajoute à des mesures déjà annoncées pour ce secteur, prévoyant la suppression de 7.000 emplois et la fermeture de sites en Allemagne.

Siemens emploie au total 379.000 personnes dans le monde, dont 67.000 dans le secteur des turbines électriques.