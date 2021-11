Si vous passez un test PCR à cause de symptômes légers, votre salaire reste garanti en attendant le résultat

Les employés qui présentent des symptômes légers d’une infection au coronavirus et se voient recommandées de passer un test de dépistage via l’outil en ligne du gouvernement, continueront de percevoir leur salaire lors de leur quarantaine en attendant le résultat de leur test. C’est ce qu’a décidé vendredi le Conseil national du travail (CNT), rapporte le syndicat chrétien flamand ACV.

Le gouvernement fédéral a mis à disposition un outil en ligne, qui permet, en répondant à quelques simples questions, de déterminer si nos symptômes pourraient correspondre à une infection du Covid-19. Si tel est le cas, un code pour réaliser un test est fourni et la personne doit observer une quarantaine en attendant les résultats. Le salaire est garanti durant cette période, jusqu’à l’obtention du résultat et pour 36 heures au maximum. Il est également possible d’effectuer un test rapide antigénique où le résultat est obtenu en une quinzaine de minutes.

Ce dispositif s’applique jusqu’au 28 février 2022 et les salariés pourront y avoir recours trois fois au maximum.

L’outil en ligne du gouvernement est dédié aux personnes qui présentent des symptômes légers. Celles gravement malades doivent consulter leur médecin. Le questionnaire n’est pas non plus destiné à être utilisé pour obtenir un test permettant par exemple d’obtenir un Covid Safe Ticket en règle, de voyager ou en cas de contact à risque.