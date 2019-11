Shenzhen, capitale technologique de la Chine, suscite l'intérêt des entreprises wallonnes

Devant le centre de convention de Shenzhen, il y a foule. La China Hi-Tech Fair bat son plein. Les taxis et les minibus défilent sans arrêt pour débarquer les visiteurs pressés. Selon le communiqué officiel de l’organisation, cette China Hi-Tech Fair 2019 est " la plus grande et la plus influente des foires chinoises au niveau de la technologique et au niveau scientifique ". Evidemment, c’est un argument marketing, mais il est vrai que, en 20 ans, cette foire s’est fait une place de choix dans le paysage hi-tech en Asie. Et ce n’est pas un hasard si elle a lieu à Shenzhen, dans le sud-est de la Chine, à un jet de pierre de Hong Kong. Shenzhen, ancien port de pêche, est devenu en quelques années la capitale technologique de la deuxième économie de la planète. Avant 2035, les autorités chinoises veulent même placer cette ville de plus 15 millions d’habitants "à la première place mondiale" en termes de compétitivité. Un lieu qui, au niveau économique, suscite l’intérêt des acteurs wallons de l’innovation. Reportage.

Pour entrer à la China Hi-Tech Fair, nous devons montrer patte blanche, ou plutôt… notre visage. Une machine équipée d’une caméra à reconnaissance faciale filme notre tête sous tous les angles et compare presque instantanément le résultat à la base de données du salon auquel nous nous sommes préalablement accrédités. La lumière verte s’allume… notre photo apparaît et le gardien nous laisse passer. En Chine, la reconnaissance faciale est absolument partout, comme une vitrine du contrôle social et Shenzhen, haut lieu de la hi-tech, n’échappe évidemment pas à la règle.

Dans les allées, nous suivons Yannick Startenaer. Il est Belge et il est ce qu’on appelle un activateur de start-up. Il est basé à Louvain-la-Neuve et travaille pour AGC Automotive Europe. "Notre groupe est un acteur industriel qui développe des vitrages pour le marché automobile. Ce marché est en pleine mutation avec des nouveaux acteurs, des nouvelles technologies et des grandes tendances qui évoluent rapidement. Pour répondre à cela, notre entreprise a mis en place un incubateur de start-up. Dans ce cadre-là, je suis ici pour rencontrer des start-up qui sont dans les secteurs de l’innovation en Chine. Le but est de rapatrier et éventuellement de répliquer certaines bonnes pratiques, ou de créer certaines collaborations ".

" La technologie gagnante de demain sera peut-être chinoise "

Au fil de stands qui défilent, il est rapidement attiré par ceux qui présentent des modèles de véhicule autonome. Ce qu’il regarde toujours en premier, ce sont les capteurs. Il veut les intégrer dans les vitrages des véhicules autonomes. " Ici, à Shenzhen, je cherche plus spécifiquement à rencontrer des acteurs qui développent des capteurs émergents et innovants pour ces véhicules autonomes. On va retrouver bien sûr les caméras, les radars qui sont déjà des types de capteurs utilisés aujourd’hui. On va aussi retrouver une nouvelle famille de capteur qui s’appelle LiDAR (avec infrarouge). Son principal avantage est la résolution. Un capteur radar par exemple, comme il en existe sur beaucoup de véhicules, a une résolution de l’ordre du mètre et peut détecter s’il y a un obstacle ou non devant la voiture, mais il n’a pas la capacité de différencier cet obstacle et de le classifier comme étant un véhicule, un piéton ou un chien. Alors qu’un capteur avec une résolution plus élevée, comme le LiDAR, pourra finement détecter les contours de l’objet ".

Aujourd’hui, les acteurs qui développent ce type de technologie émergent un peu partout dans le monde mais personne ne sait encore qui sera le gagnant. " Ici, nous trouvons des acteurs très intéressants explique Yannick Startenaer. S’ils font les bons choix technologiques, il y a fort à parier que certaines de ces technologies passeront les premières étapes de maturation et deviendront pertinentes. On ne peut pas exclure l’hypothèse que l’acteur clé de demain sur ce marché sera chinois tant le développement technologique s’accélère ici de plus en plus. Je ne suis pas à Shenzhen par hasard "